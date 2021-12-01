Última etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding chega com tudo em Vila Velha

Bodyboarders já estão preparados para mais uma competição em Vila Velha Crédito: Izabella Nunes/Wahine Bodyboarding Pro

Vai ter bodyboarder saindo das águas da Barra do Jucu comemorando título nacional. O Capixaba Bodyboarding Brasil, segunda e última etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding 2021, começa nesta quinta-feira (2) e segue até domingo (5). São mais de 130 atletas inscritos, de 9 diferentes estados. A competição vai apontar os campeões brasileiros nas sete categorias em disputa: Profissional Masculino e Feminino, Open Masculino e Feminino, Master Masculino e Feminino e Sub-16 Masculino.

A etapa oferece premiação de R$ 21.600,00 em dinheiro para as categorias profissionais, além de pranchas, nadadeiras, troféus e kits para todos os finalistas nas categorias amadoras. Praticamente um terço dos atletas conhecem bem o mar da Barra do Jucu. Do total de competidores, 44 atletas são do Espírito Santo, estado com mais competidores confirmados. Rio de Janeiro (38), Ceará (21), Paraná (10), Santa Catarina (5), Alagoas (5), Bahia (5), Rio Grande do Sul (4) e Rio Grande do Norte (1) são os demais estados representados na etapa decisiva.

“Com certeza será um grande evento. Com muito esforço, apoio do poder público e dos nossos patrocinadores, o Capixaba Bodyboarding Brasil será um desfecho importante para a temporada de 2021. Conseguimos concluir um circuito com duas etapas e vamos coroar os campeões nacionais no Espírito Santo”, afirma Marcelo Miranda, presidente da FEBBEES (Federação de Bodyboarding do Estado do Espírito Santo).

LÍDERES DO RANKING EM BUSCA DO TÍTULO

Após as disputas do Wahine Bodyboarding Pro, realizado no mês de setembro, também em Vila Velha, sete atletas chegam com vantagem sobre os demais competidores. Eles foram os campeões da primeira etapa e tentam, no mar, seguir e terminar o circuito na frente. Na Profissional Masculino, o líder do ranking é o carioca Sócrates Santana, enquanto no Feminino a liderança está com a gaúcha Joselani Amorim.

Na categoria Open, Isa Nunes, do Paraná, e Gabriel Castro, do Ceará, chegam com alguma vantagem. O mesmo vale para Elisangela Fragoso (ES) e Tibúrcio Neto (AL), campeões do Wahine Bodyboarding Pro na disputa de Master. Roger Fusculin (PR) é líder da Sub-16 Masculino.

COMPETIÇÃO ACONTECE NO CORAL DO MEIO, NA BARRA DO JUCU