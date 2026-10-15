Tritões enfrenta Cruzeiro FA em Viana visando vaga na Superliga FA

O Tritões Futebol Americano recebe o Cruzeiro FA neste sábado (17), às 14h, no Estádio Arlindo Vilaschi, em Viana, em confronto válido pelos playoffs da Superliga de Futebol Americano 2026. A partida representa mais um desafio na trajetória da equipe capixaba, que busca avançar na competição nacional.





O Tritões chega à fase decisiva após uma campanha que garantiu a liderança da Regional Serramar. Na última rodada da primeira fase, a equipe venceu por 26 a 6 o Macaé Oilers, resultado que assegurou a primeira colocação do grupo e fortaleceu sua posição na disputa pelo título.





Campeão brasileiro em 2010, o clube capixaba carrega uma trajetória de conquistas e tradição no futebol americano nacional. A experiência acumulada ao longo dos anos, aliada ao trabalho desenvolvido durante a temporada, reforça a confiança da equipe para os desafios da fase eliminatória.





A força da torcida também tem sido um diferencial. O último jogo realizado em Viana contou com a presença de um grande público, demonstrando o interesse crescente pela modalidade e o apoio dos torcedores ao Tritões. Para o confronto deste sábado, a expectativa é de que as arquibancadas recebam novamente um público expressivo.





O adversário da vez é o Cruzeiro FA, equipe qualificada que promete impor dificuldades ao representante capixaba. Diante da importância do confronto, o Tritões intensificou sua preparação, com foco nos aspectos técnicos, táticos e físicos necessários para enfrentar o desafio.





Confiante no trabalho realizado e no desempenho apresentado ao longo da competição, o Tritões entra em campo determinado a conquistar a vitória e garantir sua classificação para a próxima fase da Superliga FA.





O confronto reúne a tradição de um clube campeão brasileiro, a importância de uma disputa nacional e a oportunidade de acompanhar de perto o futebol americano de alto nível no Espírito Santo.





Os ingressos para a partida podem ser adquiridos por meio dos canais de venda divulgados nas redes sociais oficiais do Tritões Futebol Americano e da Federação Espírito-Santense de Futebol Americano (FESFA).