Três atletas capixabas são convocados para as Paralimpíadas de Tóquio

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou nesta terça-feira (06), em conjunto com as respectivas Confederações das modalidades, a convocação da delegação que representará o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em agosto. Entre os atletas estão três capixabas: Daniel Mendes (atletismo), Luiza Fiorese (vôlei) e Patrícia Pereira (natação).
A maior delegação já convocada para uma edição dos Jogos fora do Brasil será composta por 253 atletas (incluindo atletas sem deficiência como guias, calheiros, goleiros e timoneiro), sendo 159 homens e 94 mulheres, além de comissão técnica, médica e administrativa, totalizando 422 pessoas. Jamais uma missão brasileira no exterior teve tamanha proporção. Na última edição fora do Brasil, em Londres 2012, o Brasil compareceu com 178 atletas, até então a maior. O número para a capital japonesa só é superado pela participação nos Jogos Rio 2016, já que o Brasil garantiu vagas em todas as modalidades por ser país sede e contou 286 atletas no total.
Nas redes sociais, os capixabas comemoraram suas convocações. "Surreal isso tudo, não consigo escrever muita coisa, só que tudo valeu a pena. Tô muito feliz" vibrou Luiza em sua conta no Instagram.
Daniel Mendes celebrou a oportunidade de disputar mais uma Paralimpíada. "Estou muito feliz por fazer parte desse grupo. Agradecimentos a minha equipe multidisciplinar pelo excelente e constante trabalho desenvolvido. Vamos dar o nosso melhor", comemorou.
Veterana, que vai representar o Espírito Santo e o Brasil na natação, Patrícia Pereira lembrou de agradecer as pessoas que sempre estiveram ao seu lado. "Agora é oficial. Convocada. Só posso, nesse momento, agradecer muito todo mundo que esteve ao meu lado em todos os momentos difíceis que enfrentei", vibrou.
VENCEDORES
- Daniel Mendes (atletismo): Natural de Nova Venécia, mas residindo atualmente em São Paulo, Daniel Mendes é deficiente visual e já conquistou três medalhas em Paralimpíadas: ouro (4x100m T11-13) e bronze (200m), na Rio-2016, e prata (200m), em Londres, 2012. Além disso, é recordista mundial na classe T11. Por todos estes feitos, o velocista já foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama da Sesport.
- Luiza Fiorese (vôlei): Luiza Fiorese nasceu em Venda Nova do Imigrante e atualmente atua pelo ADAP, de Goiânia. Nos tempos em que morava em sua cidade natal, Luiza disputava os Jogos Escolares, mas praticando handebol, até que aos 15 anos de idade, quando recebeu o diagnóstico de um osteossarcoma (tipo de câncer ósseo). Após abandonar as quadras, já que teve que substituir parte dos ossos da perna por uma endoprótese, ela acabou descobrindo o vôlei sentado, modalidade que pratica há pouco mais de dois anos e já se tornou destaque.
- Patrícia Pereira (natação): Patrícia conquistou a medalha de prata na Paralimpíada do Rio, em 2016, na prova dos 4x50m livre, integrando o grupo com duas lendas da natação paralímpica brasileira, Clodoaldo Silva e Daniel Dias. Moradora de Cariacica e nadadora do Clube Álvares Cabral, Patrícia Santos se transferiu recentemente para a equipe Naurú, de Indaiatuba, São Paulo, onde vem realizando seus treinos.