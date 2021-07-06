Três atletas capixabas são convocados para as Paralimpíadas de Tóquio

Luiza, Daniel e Patrícia vão representar o Espírito Santo nos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Divulgação

A maior delegação já convocada para uma edição dos Jogos fora do Brasil será composta por 253 atletas (incluindo atletas sem deficiência como guias, calheiros, goleiros e timoneiro), sendo 159 homens e 94 mulheres, além de comissão técnica, médica e administrativa, totalizando 422 pessoas. Jamais uma missão brasileira no exterior teve tamanha proporção. Na última edição fora do Brasil, em Londres 2012, o Brasil compareceu com 178 atletas, até então a maior. O número para a capital japonesa só é superado pela participação nos Jogos Rio 2016, já que o Brasil garantiu vagas em todas as modalidades por ser país sede e contou 286 atletas no total.

Nas redes sociais, os capixabas comemoraram suas convocações. "Surreal isso tudo, não consigo escrever muita coisa, só que tudo valeu a pena. Tô muito feliz" vibrou Luiza em sua conta no Instagram.

Daniel Mendes celebrou a oportunidade de disputar mais uma Paralimpíada. "Estou muito feliz por fazer parte desse grupo. Agradecimentos a minha equipe multidisciplinar pelo excelente e constante trabalho desenvolvido. Vamos dar o nosso melhor", comemorou.

Veterana, que vai representar o Espírito Santo e o Brasil na natação, Patrícia Pereira lembrou de agradecer as pessoas que sempre estiveram ao seu lado. "Agora é oficial. Convocada. Só posso, nesse momento, agradecer muito todo mundo que esteve ao meu lado em todos os momentos difíceis que enfrentei", vibrou.

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