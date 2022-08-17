Tradicional prova de triatlo do ES, Capixaba de Ferro acontece no domingo (21)

A capixaba Marina Berti venceu a prova Standard do ano passado Crédito: Capixaba de Ferro/Divulgação

A maior competição de triatlo do Espírito Santo está chegando. O Desafio Realcafé Reserva Capixaba de Ferro acontecerá no próximo domingo (21), na praia de Bacutia, em Guarapari. A prova, que está no calendário da modalidade há oito anos, contará com três categorias de distância: standard, half e full.

Na categoria principal, a full distance, o percurso será de 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e 42 km de corrida. Para Hellen Fante atleta de triatlo, a expectativa é altíssima para o retorno da prova.

“O Capixaba de Ferro já se tornou uma das provas mais visadas e bem conceituadas do triatlo nacional. Mais uma vez a Bacutia vai ferver e as expectativas são grandes para esse evento. É o dia inteiro de prova e festa! Todos preparados para dar o melhor.”

A capixaba Marina Berti ganhou a categoria standard do ano passado e agora se prepara para um desafio ainda maior na categoria half distance. “O Capixaba de Ferro é um evento que já faz parte do calendário dos triatletas que amam se divertir nadando, pedalando e correndo! Neste ano serão três opções de provas voltadas para as longas distâncias, onde o atleta e sua família podem desfrutar da excelente estrutura do evento. Esse ano vou encarar a half distance pela primeira vez, um novo desafio com uma distância ainda maior e espero superar o ano passado”.

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