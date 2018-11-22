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Emoção

Surfista Derek Rabelo se emociona com vitória do Fla no Maracanã

Atleta capixaba com deficiência visual foi ao Maracanã acompanhado da cadela Serena e imagem viralizou

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 18:54

Publicado em 

22 nov 2018 às 18:54
Derek Rabelo foi ao Maracanã com o cão-guia Crédito: Acervo pessoal
A imagem do surfista Derek Rabelo, acompanhado da cadela-guia Serena, no Maracanã, viralizou nas redes sociais na última quarta-feira. Derek, que nasceu deficiente visual, é surfista profissional e já encarou as ondas mais perigosas do mundo como Pipeline, no Havaí e Nazaré, em Portugal. Ele foi ao estádio pela segunda vez na vida e se emocionou ao acompanhar a vitória do time de coração sobre o Grêmio por 2 a 0.
Na quarta-feira, o capixaba não havia conseguido embarcar em um voo no Aeroporto de Vitória com o cão-guia. Segundo o atleta, uma norma da companhia aérea contratada por ele o impediu de viajar.  Derek perdeu o voo da manhã e comprou passagem em uma outra companhia aérea para embarcar à tarde.
O capixaba de 26 anos foi protagonista do documentário "Além da Visão", filmado por Bruno e Luiz Werneck, em parceria com a Walking On Water Films, de Bryan Jennings. O filme estreou em março de 2014. Ao surfar a temida onda de Pipeline, Derek Rabelo ganhou o reconhecimento de grandes nomes do esporte, como Kelly Slater, Eddie Rothman, CJ Hobgood e Carlos Burle.

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