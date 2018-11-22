Surfista Derek Rabelo se emociona com vitória do Fla no Maracanã

A imagem do surfista Derek Rabelo, acompanhado da cadela-guia Serena, no Maracanã, viralizou nas redes sociais na última quarta-feira. Derek, que nasceu deficiente visual, é surfista profissional e já encarou as ondas mais perigosas do mundo como Pipeline, no Havaí e Nazaré, em Portugal. Ele foi ao estádio pela segunda vez na vida e se emocionou ao acompanhar a vitória do time de coração sobre o Grêmio por 2 a 0.