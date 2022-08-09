Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perto do Adeus

Serena Williams anuncia planos de se aposentar

Principal nome do tênis feminino revelou os próximos passos em entrevista para a revista Vogue americana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2022 às 17:58

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 17:58

Serena Williams pretende parar de jogar, mas não irá se afastar do tênis
Serena Williams pretende parar de jogar, mas não irá se afastar do tênis Crédito: Instagram/Reprodução
Recordista de títulos e 23 vezes campeã do Grand Slam, a tenista Serena Williams vai se aposentar. Ou melhor, evoluir para outras áreas no esporte. Pelo menos foi isso que a atleta falou em sua entrevista para a revista Vogue americana, da qual é capa da edição de setembro.
Ela admitiu que não gosta da palavra aposentadoria, que só de pensar sobre isso a faz chorar. Nem com o marido ela consegue tocar no assunto, apenas com sua terapeuta. Mas percebeu que uma hora precisa se afastar das quadras, principalmente pois quer aumentar sua família. Ela e o marido, Alexis, são pais de Olympia, de 4 anos.
"Estou aqui para dizer que estou evoluindo do tênis para outras coisas que são importantes para mim. Há alguns anos eu comecei, discretamente, uma firma de capital chamada Serena Ventures. Logo depois disso, comecei a minha família. Quero que essa família cresça", disse na reportagem.

Veja Também

Hamilton revela ter sido chutado durante ataque racista na infância

Veleiro capixaba é sexto colocado em competição de vela na Espanha

Serena destacou se aposentar é um assunto que é tabu em sua casa -nem o marido toca no assunto. E que, como atleta, não gostaria de ter que fazer a escolha entre família ou esporte, mas que nesse caso, é inevitável.
"Não me leve a mal. Nunca quis escolher entre o tênis e a minha família. Não acho justo, se eu fosse um cara, não estaria escrevendo isso. Estaria jogando para vencer enquanto a minha esposa faz o trabalho árduo de aumentar a família", disse. Mesmo assim, ela reforça que ama ser mulher.
"Eu amei todos os segundos da minha gravidez da Olympia. Sou uma daquelas mulheres chatas que amou ficar grávida e trabalhei até o dia que tive que ir para o hospital. Quase fiz o impossível. Muitas pessoas nem sabem que eu estava com dois meses de gestação quando ganhei o Australian Open em 2017", completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tênis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corpo de pescador desaparecido é encontrado em rio em Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Chocolate no Brasil está pior? Como saber se você está comendo um Ovo de Páscoa 'fake'
Imagem de destaque
Idoso pede medida protetiva contra a filha após briga por dinheiro no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados