Serena Williams anuncia planos de se aposentar

Serena Williams pretende parar de jogar, mas não irá se afastar do tênis Crédito: Instagram/Reprodução

Recordista de títulos e 23 vezes campeã do Grand Slam, a tenista Serena Williams vai se aposentar. Ou melhor, evoluir para outras áreas no esporte. Pelo menos foi isso que a atleta falou em sua entrevista para a revista Vogue americana, da qual é capa da edição de setembro.

Ela admitiu que não gosta da palavra aposentadoria, que só de pensar sobre isso a faz chorar. Nem com o marido ela consegue tocar no assunto, apenas com sua terapeuta. Mas percebeu que uma hora precisa se afastar das quadras, principalmente pois quer aumentar sua família. Ela e o marido, Alexis, são pais de Olympia, de 4 anos.

"Estou aqui para dizer que estou evoluindo do tênis para outras coisas que são importantes para mim. Há alguns anos eu comecei, discretamente, uma firma de capital chamada Serena Ventures. Logo depois disso, comecei a minha família. Quero que essa família cresça", disse na reportagem.

Serena destacou se aposentar é um assunto que é tabu em sua casa -nem o marido toca no assunto. E que, como atleta, não gostaria de ter que fazer a escolha entre família ou esporte, mas que nesse caso, é inevitável.

"Não me leve a mal. Nunca quis escolher entre o tênis e a minha família. Não acho justo, se eu fosse um cara, não estaria escrevendo isso. Estaria jogando para vencer enquanto a minha esposa faz o trabalho árduo de aumentar a família", disse. Mesmo assim, ela reforça que ama ser mulher.