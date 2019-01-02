Schumacher faz 50 e família diz que faz o 'possível' para ajudá-lo

Na véspera do aniversário de 50 anos de Michael Schumacher, a família do ex-piloto divulgou um comunicado sobre o estado de saúde do alemão. Em nota, Corinna Schumacher, mulher do heptacampeão da Fórmula 1, afirma que ele está nas melhores mãos e que todos fazem o "humanamente possível" para ajudá-lo.
"Por favor, entendam se seguirmos os desejos de Michael e deixarmos um assunto tão sensível como é a saúde na privacidade. Ao mesmo tempo, agradecemos o companheirismo e desejamos um feliz e saudável ano de 2019", diz o comunicado oficial compartilhado pelo Facebook.
Michael Schumacher sofreu um acidente de esqui há cinco anos, na cidade de Méribel, nos Alpes Franceses. O ex-piloto bateu com a cabeça em uma rocha, esteve em coma durante meses e, deste então, a família mantém em segredo seu real estado de saúde.
Veja a nota na íntegra:
"Estamos muito felizes em comemorar o aniversário de 50 anos de Michael amanhã (sexta-feira) junto com vocês. Obrigado do fundo do coração, que possamos fazer isso juntos, como um presente para ele, você e nós, a Fundação Keep Fighting criou um museu virtual. Oficial Michael Schumacher App será lançado amanhã, para que possamos rever todos juntos sucessos de Michael O aplicativo é outro marco no nosso esforço para fazer justiça a ele e você, seus fãs, por suas conquistas. com isso.
Michael pode se orgulhar do que conseguiu, e nós também! É por isso que nos lembramos de seus sucessos com a exposição Michael Schumacher Private Collection em Colônia, publicando memórias em mídias sociais e continuando seu trabalho de caridade através da Fundação Keep Fighting. Queremos lembrar e celebrar suas vitórias, seus registros e seu júbilo."