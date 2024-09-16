Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Itália

São Pedro Beach Soccer pronto para disputa do Mundial de Clubes

Delegação capixaba embarcou neste fim de semana rumo à Sardenha, na Itália, e o elenco conta com algumas das melhores atletas do futebol de areia nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2024 às 12:16

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 12:16

São Pedro Beach Soccer disputa o Mundial de Clubes, na Itália
Tai e o treinador João Luiz Bernardes estão confiantes que o São Pedro Beach Soccer vai fazer uma boa campanha no Mundial de Clubes, na Itália Crédito: Richard Pinheiro/RP Comunicação
Atual vice campeã do mundo de futebol de areia e a  1ª do ranking mundial, o time do São Pedro Beach Soccer vai disputar nesta semana o Mundial de Clubes, competição que acontece a partir desta terça-feira (17), na cidade de Alghero, em Sardenha, na Itália.
A equipe da capital capixaba busca o título do torneio, representando o Espírito Santo e o Brasil, já que é o único time brasileiro, entre homens e mulheres, na competição mundial. O São Pedro faz parte do Grupo B, ao lado de Marseille (França), Cali (EUA), Red Devils Ladies (Polônia) e San Marcelino (El Salvador).
O elenco capixaba viajou completo e conta com algumas das melhores jogadoras de beach soccer do Brasil (confira a lista completa no fim do texto), tendo como destaque a ala Tai, artilheira do Estadual e melhor jogadora da Supercopa do Brasil. Segundo a jogadora, mesmo com a ansiedade grande, o grupo acredita num bom resultado em solo europeu.
"Fico feliz que a gente tem alcançado marcas grandes e a cada competição pegando mais experiência. O grupo está fechado e unido, com a expectativa lá no alto porque é um torneio muito competitivo, muitas equipes boas, mas acredito que a gente vai fazer uma boa competição"
Tai - Ala do São Pedro
Grande comandante desse elenco estrelado de talento, o técnico João Luiz Bernardes confia que mesmo com uma sequência grande de torneios em sequência, o plantel do São Pedro vai conseguir dosar a parte física para não sobrecarregar nenhuma atleta. O treinador deixa um recado para os torcedores e amantes da modalidade.
"O torcedor capixaba pode esperar um time guerreiro, de luta, que vai buscar o resultado o tempo inteiro. As meninas sabem o tamanho da responsabilidade que é disputar uma competição dessa. Vamos para a Itália sabendo que vamos encontrar pedreiras, adversários difíceis, ams eu tenho certeza que vamos ter um bom desempenho e, quem sabe, o título de bicampeão mundial de clubes", finaliza.

Confira o elenco do São Pedro

  • Goleiras: Lelê Lopes e Laine
  • Fixas: Cecília e Jasna
  • Alas: Tai, Déia, Flavinha, Adri e Mayara
  • Pivôs: Sil e Istéfani

  • Comissão Técnica

  • Técnico: João Luiz Bernardes
  • Auxiliar: Lígia Brandão
  • Coordenador Técnico: Alex Fabiano

Grupo B

  • São Pedro (Brasil)
  • Marseille (França)
  • Cali (EUA)
  • Red Devils Ladies (Polônia)
  • San Marcelino (El Salvador)

Veja Também

Escola de torcedora acusada de racismo é eliminada dos Jogos Estudantis de Colatina

Ataque racista a adolescente é investigado nos Jogos Estudantis de Colatina

Capixabas conquistam o ouro em Campeonato Mundial Universitário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba são pedro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados