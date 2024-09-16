São Pedro Beach Soccer pronto para disputa do Mundial de Clubes

Tai e o treinador João Luiz Bernardes estão confiantes que o São Pedro Beach Soccer vai fazer uma boa campanha no Mundial de Clubes, na Itália Crédito: Richard Pinheiro/RP Comunicação

Atual vice campeã do mundo de futebol de areia e a 1ª do ranking mundial, o time do São Pedro Beach Soccer vai disputar nesta semana o Mundial de Clubes, competição que acontece a partir desta terça-feira (17), na cidade de Alghero, em Sardenha, na Itália.

A equipe da capital capixaba busca o título do torneio, representando o Espírito Santo e o Brasil, já que é o único time brasileiro, entre homens e mulheres, na competição mundial. O São Pedro faz parte do Grupo B, ao lado de Marseille (França), Cali (EUA), Red Devils Ladies (Polônia) e San Marcelino (El Salvador).

O elenco capixaba viajou completo e conta com algumas das melhores jogadoras de beach soccer do Brasil (confira a lista completa no fim do texto), tendo como destaque a ala Tai, artilheira do Estadual e melhor jogadora da Supercopa do Brasil. Segundo a jogadora, mesmo com a ansiedade grande, o grupo acredita num bom resultado em solo europeu.

"Fico feliz que a gente tem alcançado marcas grandes e a cada competição pegando mais experiência. O grupo está fechado e unido, com a expectativa lá no alto porque é um torneio muito competitivo, muitas equipes boas, mas acredito que a gente vai fazer uma boa competição" Tai - Ala do São Pedro

Grande comandante desse elenco estrelado de talento, o técnico João Luiz Bernardes confia que mesmo com uma sequência grande de torneios em sequência, o plantel do São Pedro vai conseguir dosar a parte física para não sobrecarregar nenhuma atleta. O treinador deixa um recado para os torcedores e amantes da modalidade.

"O torcedor capixaba pode esperar um time guerreiro, de luta, que vai buscar o resultado o tempo inteiro. As meninas sabem o tamanho da responsabilidade que é disputar uma competição dessa. Vamos para a Itália sabendo que vamos encontrar pedreiras, adversários difíceis, ams eu tenho certeza que vamos ter um bom desempenho e, quem sabe, o título de bicampeão mundial de clubes", finaliza.

Confira o elenco do São Pedro

Goleiras: Lelê Lopes e Laine



Fixas: Cecília e Jasna



Alas: Tai, Déia, Flavinha, Adri e Mayara



Pivôs: Sil e Istéfani





Comissão Técnica





Técnico: João Luiz Bernardes



Auxiliar: Lígia Brandão



Coordenador Técnico: Alex Fabiano



Grupo B