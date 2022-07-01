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Fórmula 1

Sainz lidera 2° treino em Silverstone; Hamilton mostra evolução após atualizações

Piloto da Ferrari teve ótimo desempenho no segundo dia de treino livre na pista inglesa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jul 2022 às 14:10

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 14:10

Por conta do coronavírus, o GP da China de Fórmula 1 foi adiado
Lewis Hamilton melhorou seu tempo de volta após melhorias no carro Crédito: AP
Carlos Sainz fez uma volta de 1min28s942 no Circuito de Silverstone e liderou o segundo treino livre do GP da Inglaterra de Fórmula 1, nesta sexta-feira, mas a Ferrari ganhou motivos para se preocupar. Isso porque o segundo melhor tempo foi de Lewis Hamilton, que mostrou evolução e competitividade ao correr pela primeira vez após modificações feitas em sua Mercedes. O britânico, oito vezes campeão da etapa de sua terra natal, anotou 1min18s105, 0s176 à frente de Lando Norris, o terceiro.
Já os três primeiros colocados na classificação do Mundial de Pilotos ficaram um pouco mais para baixo. Max Verstappen ficou com o quarto lugar e Sérgio Perez, seu companheiro de Red Bull, terminou em sétimo, enquanto o ferrarista Charles Leclerc foi o quinto. A sexta posição ficou com Fernando Alonso, e o top 10 foi completado por George Russel, Daniel Ricciardo e Lance Stroll.

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Havia grande expectativa para os treinos do GP inglês porque a maioria das equipes aproveitou para fazer atualizações nos carros. Durante o primeiro treino livre, contudo, não foi possível obter maiores conclusões sobre as mudanças pois a disputa foi atrapalhada pela chuva. Apenas dez carros correram na pista molhada e a sessão terminou com Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, como dono do melhor tempo, com 1min42s781, seguido por seu ex-parceiro de Mercedes, Lewis Hamilton, e o ferrarista Carlos Sainz.
Em uma semana conturbada após a divulgação de um vídeo no qual é chamado de "neguinho" por Nelson Piquet, situação que o forçou a voltar suas energias para manifestações contra o racismo, Hamilton foi um dos muitos pilotos que entrou no Circuito de Silverstone com modificações no carro. A Mercedes fez ajustes na suspensão dianteira, nas aletas laterais, no assoalho, na asa traseira, entre outros.
O piloto britânico alternou entre o quarto e o quinto lugar durante os primeiros minutos e conseguiu o terceiro melhor tempo perto da metade do treino. Em franca evolução, quando restavam cerca de 15 minutos para o fim da sessão, mostrou estabilidade com os pneus macios que havia acabado de colocar e assumiu a liderança com uma volta de 1min29s105.
Sainz, por sua vez, esteve entre primeiro e segundo durante a maior parte do treino, em uma disputa com o companheiro Charles Leclerc. Os dois tiveram modificações em seus carros. Enquanto o espanhol melhorou o tempo e se colocou definitivamente na ponta, o francês foi superado aos poucos por outros rivais, como Lando Norris, que fechou os primeiros dez minutos em nono, mas melhorou e chegou até a ficar em segundo, mas terminou em terceiro. Em um dia não muito bom, Verstappen teve problemas de estabilidade com o carro, mas também conseguiu ficar à frente de Leclerc.

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