Regatas do VelaShow terão disputas em diferentes classes

O VelaShow confirmou a realização das regatas em comemoração à segunda edição do evento 100% dedicado à modalidade no país. As provas para as classes Oceano, HidroFoil e Prancha estão marcadas para o sábado, dia 21 de maio, nas raias do Clube Naval Charitas, em Niterói (RJ). A largada será dada às 13h para os barcos maiores de oceano e 15 minutos depois para os demais inscritos nos monotipos.

As inscrições para a Regata VelaShow são gratuitas, porém, para participar será necessário adquirir o passaporte diário do evento ou o acesso completo,

A competição será governada pelas regras da World Sailing. As regatas terão partida, preferencialmente, nas Enseadas de São Francisco ou Icaraí.

A feira tem como propósito criar para expositores e visitantes, a primeira plataforma de comunicação e negócios exclusivamente voltada para o mercado da vela no Brasil. O CNC será aberto ao público nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2022.

- Será uma festa, uma regata de raia, em frente às belíssimas praias de Niterói. Será uma grande confraternização, agregando os regateiros e também aqueles iniciantes nas competições de vela oceânica. O VelaShow é muito mais que uma feira com expositores, é um evento para todos os velejadores. Tem como um dos objetivos estimular a prática do esporte da vela e é fundamental contemplar velejadores de todos os níveis, desde os iniciantes até aqueles mais experientes - disse Edilberto Almeida, organizador do VelaShow.

A primeira edição da Regata VelaShow foi disputada em Itajaí (SC) no ano de 2019. A prova fez parte do calendário de atividades da inédita feira voltada para veleiros no Brasil e teve 31 barcos de oceano na disputa. Veleiros de 19 a 42 pés participaram da regata marcada pelo vento fraco.

O Mandinga teve o melhor desempenho e conquistou o título geral da primeira edição da Regata VelaShow. A equipe de Marcos Andrade ainda foi a Fita-Azul (primeiro barco a chegar sem contar o rating) e venceu na categoria de 19 a 23 pés.

O barco fez o percurso em 1h38. Em segundo lugar na Regata VelaShow ficou o Nest (1h53)e em terceiro o Alebrijo (1h57).

A segunda edição do VelaShow será palco de um encontro de tendências, inovações e tudo aquilo que o setor da vela náutica tem de melhor em produtos, serviços e treinamentos para velejadores apaixonados pelo mar.

Em 2022, o VelaShow receberá mais de 50 representantes de marcas relacionadas ao mundo náutico, como estaleiros, veleria, empresas de charter, embarcações expostas e outros. Devem visitar a feira mais de 10 mil pessoas nos três dias de exposição. A Regata VelaShow também está confirmada na edição deste ano para promover interação dentro e fora d’água entre os velejadores.