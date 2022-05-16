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Regatas do VelaShow terão disputas em diferentes classes

Segunda edição da exposição 100% dedicada à vela será de 20 a 22 de maio, em Niterói
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Publicado em 16 de Maio de 2022 às 07:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2022 às 07:20
O VelaShow confirmou a realização das regatas em comemoração à segunda edição do evento 100% dedicado à modalidade no país. As provas para as classes Oceano, HidroFoil e Prancha estão marcadas para o sábado, dia 21 de maio, nas raias do Clube Naval Charitas, em Niterói (RJ). A largada será dada às 13h para os barcos maiores de oceano e 15 minutos depois para os demais inscritos nos monotipos.
As inscrições para a Regata VelaShow são gratuitas, porém, para participar será necessário adquirir o passaporte diário do evento ou o acesso completo,
A competição será governada pelas regras da World Sailing. As regatas terão partida, preferencialmente, nas Enseadas de São Francisco ou Icaraí.
A feira tem como propósito criar para expositores e visitantes, a primeira plataforma de comunicação e negócios exclusivamente voltada para o mercado da vela no Brasil. O CNC será aberto ao público nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2022.
- Será uma festa, uma regata de raia, em frente às belíssimas praias de Niterói. Será uma grande confraternização, agregando os regateiros e também aqueles iniciantes nas competições de vela oceânica. O VelaShow é muito mais que uma feira com expositores, é um evento para todos os velejadores. Tem como um dos objetivos estimular a prática do esporte da vela e é fundamental contemplar velejadores de todos os níveis, desde os iniciantes até aqueles mais experientes - disse Edilberto Almeida, organizador do VelaShow.
A primeira edição da Regata VelaShow foi disputada em Itajaí (SC) no ano de 2019. A prova fez parte do calendário de atividades da inédita feira voltada para veleiros no Brasil e teve 31 barcos de oceano na disputa. Veleiros de 19 a 42 pés participaram da regata marcada pelo vento fraco.
O Mandinga teve o melhor desempenho e conquistou o título geral da primeira edição da Regata VelaShow. A equipe de Marcos Andrade ainda foi a Fita-Azul (primeiro barco a chegar sem contar o rating) e venceu na categoria de 19 a 23 pés.
O barco fez o percurso em 1h38. Em segundo lugar na Regata VelaShow ficou o Nest (1h53)e em terceiro o Alebrijo (1h57).
A segunda edição do VelaShow será palco de um encontro de tendências, inovações e tudo aquilo que o setor da vela náutica tem de melhor em produtos, serviços e treinamentos para velejadores apaixonados pelo mar.
Em 2022, o VelaShow receberá mais de 50 representantes de marcas relacionadas ao mundo náutico, como estaleiros, veleria, empresas de charter, embarcações expostas e outros. Devem visitar a feira mais de 10 mil pessoas nos três dias de exposição. A Regata VelaShow também está confirmada na edição deste ano para promover interação dentro e fora d’água entre os velejadores.
Crédito: RegatasdoVelaShowterãodisputasnasclassesdeoceano,pranchasehidroglass(Foto:MarlonDelai

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