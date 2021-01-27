Anéis olímpicos na frente do Museu Olímpico próximo ao Estádio Nacional de Tóquio, Japão Crédito: Fotoarena/Folhapress

O primeiro evento-teste dos Jogos Olímpicos de Tóquio deve ser adiado por causa da pandemia do coronavírus . A prova artística de natação, agendada inicialmente para ocorrer entre os dias 4 e 7 de março, pode ser realizada em abril ou maio. A informação foi noticiada nesta quarta-feira (27) por diversos veículos de imprensa do Japão, mas ainda não foi confirmada pelos organizadores.

No início de janeiro, o governo do Japão declarou estado de emergência de um mês na capital Tóquio e em outras cidades para conter a disseminação de infecções pelo coronavírus. As medidas são válidas até 7 de fevereiro.

Uma das restrições é a entrada de estrangeiros não residentes no país. Por conta disso, a Federação Internacional de Natação (FINA) e a federação japonesa de natação admitem que será difícil a organização do evento-teste no início de março.