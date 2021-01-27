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Coronavírus

Primeiro evento-teste dos Jogos Olímpicos de Tóquio deve ser adiado

No início de janeiro, o governo do Japão declarou estado de emergência de um mês na capital Tóquio e em outras cidades para conter a disseminação de infecções pelo coronavírus

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 12:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2021 às 12:54
Anéis olímpicos na frente do Museu Olímpico próximo ao Estádio Nacional de Tóquio, Japão
Anéis olímpicos na frente do Museu Olímpico próximo ao Estádio Nacional de Tóquio, Japão Crédito: Fotoarena/Folhapress
O primeiro evento-teste dos Jogos Olímpicos de Tóquio deve ser adiado por causa da pandemia do coronavírus. A prova artística de natação, agendada inicialmente para ocorrer entre os dias 4 e 7 de março, pode ser realizada em abril ou maio. A informação foi noticiada nesta quarta-feira (27) por diversos veículos de imprensa do Japão, mas ainda não foi confirmada pelos organizadores.
No início de janeiro, o governo do Japão declarou estado de emergência de um mês na capital Tóquio e em outras cidades para conter a disseminação de infecções pelo coronavírus. As medidas são válidas até 7 de fevereiro.
Uma das restrições é a entrada de estrangeiros não residentes no país. Por conta disso, a Federação Internacional de Natação (FINA) e a federação japonesa de natação admitem que será difícil a organização do evento-teste no início de março.
Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão marcados para acontecer de 23 de julho a 8 de agosto. O evento seria realizado no ano passado, mas foi adiado para este ano em razão da pandemia. A expectativa é que o aumento da vacinação dê segurança para a organização da Olimpíada.

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