Prêmio Brasil Olímpico 2026 será realizado em 2 de dezembro, no Rio de Janeiro

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) realiza no dia 2 de dezembro a edição de 2026 do Prêmio Brasil Olímpico. A cerimônia será na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e vai homenagear atletas, treinadores, equipes e personalidades que se destacaram ao longo do ano.





Além dos melhores atletas de cada modalidade, serão definidos os concorrentes aos prêmios de Melhor Atleta do Ano, nas categorias feminina e masculina. Os nomes dos indicados devem ser anunciados na semana do dia 17 de novembro.





O Espírito Santo também terá representantes na premiação. Sete capixabas estão entre os finalistas por modalidade: Bella Nascimento, no basquete; Yuri Falcão, no boxe; Sofia Madeira, no conjunto de ginástica rítmica; além de André Stein, Arthur Lanci, Evandro e Thamela, no vôlei de praia.





Entre as categorias da premiação estão também Melhor Treinador e Melhor Treinadora do Ano, Troféu Adhemar Ferreira da Silva, Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima, Equipe do Ano e Clube Destaque Olímpico.





A votação do colegiado responsável pela escolha dos premiados começou nesta quarta-feira. O grupo é formado por representantes de confederações esportivas, ex-atletas, jornalistas especializados e outros profissionais ligados ao esporte brasileiro.