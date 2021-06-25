Praia de Camburi receberá competição de Thriatlon neste domingo (27)

A Praia de Camburi, em Vitória, será palco do XXIII Triathlon do Corpo de Bombeiros das 4h ao meio-dia deste domingo (27). A competição será disputada em cinco diferentes categorias e participarão atletas a partir dos seis anos de idade. Por conta do evento, o trânsito na Avenida Dante Michelini sofrerá alterações.
A Prefeitura de Vitória divulgou que, durante o horário de realização das provas, a avenida estará parcialmente interditada no sentido Mata da Praia-Jardim Camburi. O órgão informou que o tráfego de veículos no trecho entre o quiosque 7 e a rua José Celso Cláudio, estará suspenso.
Para reduzir o impacto no trânsito local, a avenida Dante Michelini terá duplo sentido entre a rua Carlos Martins e a avenida Adalberto Simão Nader. A sinalização da via será de responsabilidade do Corpo de Bombeiros.
A COMPETIÇÃO
O XXIII Triathlon do Corpo de Bombeiros será disputado em cinco diferentes categorias, com atletas a partir dos seis anos e diferentes distâncias para cada faixa-etária. Confira abaixo:
- Triathlon infantil lúdico (6 a 7 anos): 100m natação, 1,5km ciclismo e 400m corrida;
- Infantil (8 a 15 anos): 200m natação, 4km ciclismo e 800 m corrida;
- Super Sprint: 375m natação, 10km ciclismo e 2,5km corrida;
- Sprint: 750m natação, 20km ciclismo e 5km corrida;
- Revezamento Sprint: 750m natação, 20km ciclismo e 5km corrida.