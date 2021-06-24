Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Disputa pela vaga

Com Anderson Varejão, Brasil divulga lista do Pré-Olímpico de basquete

Além do pivô capixaba, outros 13 altelas foram selecionados, mas o técnico Aleksandar Petrovic ainda fará dois cortes antes de iniciar a disputa do torneio que é a última chance de ir a Tóquio em menos de um mês
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jun 2021 às 19:42

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 19:42

O técnico Aleksandar Petrovic e sua comissão definiram nesta quinta-feira o corte do armador Caio Pacheco, antes da viagem da seleção brasileira masculina de basquete para Split, onde vai disputar o torneio que dá uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Varejão esteve em quadra por quase dez minutos e anotou dois pontos, cinco rebotes e duas assistências
Varejão esteve em quadra por quase dez minutos e anotou dois pontos, cinco rebotes e duas assistências no primeiro amistoso contra a Colômbia Crédito: Thierry Gozzer/CBB
O grupo ainda conta com 14 jogadores depois da dispensa do jogador que atua no Bahía Basket, da Argentina, e embarca nesta sexta-feira para a Croácia. Lá todos vão passar pelos protocolos de segurança contra a covid-19 estabelecidos pela Fiba. Após isso, outros dois atletas deixam o time, fechando os 12 nomes para o pré-olímpico.
"Caio é um grande menino, um jogador muito talentoso. E que cresceu a cada treino conosco aqui na Polônia. Fizemos um investimento para o futuro. Tenho certeza que Caio frequentará a seleção brasileira no mínimo pelos próximos dez anos", afirmou o Aleksandar Petrovic.
O corte acontece após duas semanas de treinos em Walbrzych e Gliwice, na Polônia, e dois amistosos contra os poloneses - ambos vencidos pelo Brasil.
A seleção brasileira estreia no Pré-Olímpico no dia 29 de junho, terça-feira, diante da Tunísia, às 15h. No dia seguinte, no mesmo horário, enfrenta a Croácia, dona da casa. Os dois primeiros do grupo avançam para as semifinais, pegando os dois melhores entre Alemanha, México e Rússia. A final será no dia 4 de julho e apenas o campeão se garante em Tóquio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Basquete
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados