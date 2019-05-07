Nova Venécia e São Gabriel brilham na estreia dos Jogos Escolares

Jogos Escolares: vôlei juvenil feminino e masculino da EEEFM Ilda Ferreira da Fonseca Martins, de São Gabriel da Palha Crédito: Sesport/Divulgação

A regional de Nova Venécia dos Jogos Escolares começou na última segunda-feira (6) com destaque para os times de São Gabriel da Palha e Nova Venécia.

Jogando com intensidade e contando com bons atletas, os estudantes da escola Ilda Ferreira da Fonseca Martins, de São Gabriel da Palha, fizeram a dobradinha no vôlei, conquistando o primeiro lugar no vôlei juvenil feminino e masculino.

As vitórias aconteceram sobre os times da escola João XXIII, de Barra de São Francisco, e foram acompanhadas de perto pelo secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, que depois de abrir os jogos em Viana se dirigiu para Nova Venécia para assistir a competição.

"Estou muito feliz com o início da competição. Até agora, acompanhei times bem treinados e querendo muito conquistar o título da regional e o passaporte para as Finais Estaduais, em Guarapari", explicou.

O outro vencedor do dia saiu no basquete masculino juvenil. A escola Tito dos Santos Neves, de Nova Venécia, aproveitou o fato de jogar em casa para vencer na modalidade.

Jogos Escolares: time de basquete masculino juvenil da Emef Tito dos Santos Neves, de Nova Venécia Crédito: Sesport/Divulgação

A competição

As primeiras etapas regionais acontecem em Viana e Nova Venécia simultaneamente até sábado (11). Até lá, serão conhecidos os vencedores das outras modalidades coletivas, como handebol, futsal e basquete.

As Finais Estaduais estão marcadas para as duas primeiras semanas de julho, em Guarapari. Na primeira semana do mês acontece as finais do infantil e, na semana seguinte, as finais do juvenil.