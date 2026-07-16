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Fórmula 1

Norris perde 10 posições no grid do GP da Bélgica após troca de motor

O atual campeão mundial terá um grande desafio na corrida deste final de semana

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 16:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jul 2026 às 16:11
O piloto inglês da McLaren, Lando Norris
Reprodução/Instagram/@landonorris

Lando Norris terá um desafio extra no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. A McLaren confirmou nesta quinta-feira que o britânico perderá 10 posições no grid de largada após receber uma nova unidade eletrônica de potência, ultrapassando o limite de componentes permitido pelo regulamento da FIA para a temporada.


A mudança faz parte de um pacote de atualizações desenvolvido pela Mercedes, fornecedora de motores da equipe. Segundo a McLaren, a nova especificação incorpora melhorias voltadas principalmente para a confiabilidade, problema que afetou Norris em diferentes momentos do campeonato.


"O carro número 1 utilizará uma quarta unidade eletrônica de potência neste fim de semana em Spa, excedendo o limite permitido e, por isso, receberá uma punição de 10 posições no grid", informou a equipe em comunicado.


A escuderia explicou que escolheu Spa-Francorchamps para realizar a troca por considerar o circuito belga um dos mais favoráveis para ultrapassagens, reduzindo o impacto da penalização. A intenção é que esse conjunto seja utilizado até o encerramento da temporada.


"Optamos por realizar essa troca na Bélgica, onde as características do circuito oferecem mais oportunidades de ultrapassagem do que as próximas etapas, na Hungria e em Zandvoort. O plano é utilizar esta unidade pelo restante do campeonato para maximizar a confiabilidade e evitar novas punições", acrescentou.


Os problemas mecânicos de Norris começaram ainda no início do ano. A primeira unidade eletrônica apresentou falhas durante a etapa da China, enquanto outro componente precisou ser substituído após problemas registrados nos treinos do GP do Japão. Desde então, o piloto vinha utilizando o terceiro e último conjunto permitido pelo regulamento.


A atualização também será adotada por Oscar Piastri, mas o australiano permanecerá dentro do limite estabelecido pela FIA e, por isso, não sofrerá qualquer punição. Além da nova eletrônica de potência, os dois carros da McLaren receberão a versão mais recente do motor de combustão interna da Mercedes e uma asa traseira atualizada para a etapa belga.


O GP da Bélgica será disputado neste fim de semana, no circuito de Spa-Francorchamps, um dos mais tradicionais do calendário da Fórmula 1.

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