Neymara Carvalho e Luna Hardman avançam em etapa do Circuito Mundial

As capixabas Neymara Carvalho e Luna Hardman começaram bem a participação na segunda etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding. As duas avançaram às quartas de final do Miss Quebramar Cup, competição disputada nesta quinta-feira (27), em Costa Nova, na região de Aveiro, em Portugal.





O campeonato reúne atletas da elite feminina do bodyboarding. A competição em Aveiro faz parte da categoria Rising Series, com pontuação de 500 pontos no ranking mundial.





Pentacampeã mundial, Neymara Carvalho enfrentou condições difíceis no mar, mas conseguiu avançar na primeira bateria. A atleta segue focada na busca por um lugar no pódio. “Foi um mar muito difícil, desafiador, mas estou feliz em ter avançado. Vou seguir com foco e determinação, porque acredito que com objetivo tudo pode ser alcançado. Quero muito estar no pódio nessa etapa e, se Deus quiser, amanhã será um dia de glórias”, declara.





Além da própria classificação, Neymara Carvalho comemorou o desempenho da filha, Luna, e também de Bianca Simões, que é atleta do Instituto Neymara Carvalho, que também avançou para as quartas de final. Para a atleta, a participação no evento em Aveiro também tem um significado importante para o fortalecimento da competição feminina.





“É uma etapa menor, mas estamos aqui ajudando a promover para que, quem sabe no ano que vem ou em um futuro próximo, ela se torne uma etapa Prime Series só feminina. O evento já existe há muitos anos e agora voltou a fazer parte do circuito mundial”, diz.



