Neymara Carvalho abre 2019 com vitória na estreia do Circuito Capixaba

O Circuito Capixaba de Bodyboard começou neste final de semana, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, com ondas de meio metro e tendo mais uma vez Neymara Carvalho como campeã da etapa. No masculino, Pedro Premoli foi o vencedor na categoria profissional.
Incansável, Neymara abriu mais uma temporada com vitória. A pentacampeã mundial, dominou a bateria final da competição superando a atual campeã brasileira, Maira Viana (vice-campeã), Elisania Rodrigues (3ª) e Nivea Borghi (4ª).
“É sempre bom abrir uma temporada, ainda mais em uma data tão especial para mim. Em 2019 eu completo dez anos do meu título mundial e estou treinando firme para voltar para o Circuito Mundial. É uma motivação a mais para acreditar. Eu quero muito disputar mais um título mundial e quem sabe voltar a brigar por ele. No estadual quero manter o ritmo, fui campeã ano passado e quero seguir nessa pegada. Várias meninas voltaram a competir e isso é muito importante”, avalia Neymara.
No masculino Pedro Premoli venceu a competição, em sua estreia na categoria, encarando na final grandes nomes do cenário nacional. Com 14,83 pontos nas duas melhores ondas Pedro superou o paulista Valdomiro Mirinho (2º), Bruno Cajado (3º) e Lucas Nogueira (4º).
Além das categorias profissionais a etapa de abertura do Circuito Capixaba premiou sete categorias amadoras neste final de semana. Rogerio Norbim (Open Masculino), Bianca Simões (Open Feminino e Sub-14 Feminino), Lucas Santos (Sub-18 Masculino), João Paulo dos Santos (Sub-16 Masculino), Matheus Rodrigues (Sub-14 Masculino) e Christian Rosa (Master Masculino) abriram a temporada com títulos.
A próxima etapa do Circuito Capixaba de Bodyboard acontece entre os dias 13 e 14 de abril, na Barra do Jucu, somente para as categorias amadoras. Os profissionais retornam as competições em maio, na terceira etapa do ano, programada para acontecer no Pompéia, sendo válida também pelo Circuito Municipal de Vila Velha.