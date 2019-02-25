Neymara Carvalho abre 2019 com vitória na estreia do Circuito Capixaba

Neymara Carvalho venceu a primeira etapa do Circuito Capixaba de Bodyboard 2019 Crédito: Divulgação / Danilo Caboclo

O Circuito Capixaba de Bodyboard começou neste final de semana, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, com ondas de meio metro e tendo mais uma vez Neymara Carvalho como campeã da etapa. No masculino, Pedro Premoli foi o vencedor na categoria profissional.

Incansável, Neymara abriu mais uma temporada com vitória. A pentacampeã mundial, dominou a bateria final da competição superando a atual campeã brasileira, Maira Viana (vice-campeã), Elisania Rodrigues (3ª) e Nivea Borghi (4ª).

“É sempre bom abrir uma temporada, ainda mais em uma data tão especial para mim. Em 2019 eu completo dez anos do meu título mundial e estou treinando firme para voltar para o Circuito Mundial. É uma motivação a mais para acreditar. Eu quero muito disputar mais um título mundial e quem sabe voltar a brigar por ele. No estadual quero manter o ritmo, fui campeã ano passado e quero seguir nessa pegada. Várias meninas voltaram a competir e isso é muito importante”, avalia Neymara.

No masculino Pedro Premoli venceu a competição, em sua estreia na categoria, encarando na final grandes nomes do cenário nacional. Com 14,83 pontos nas duas melhores ondas Pedro superou o paulista Valdomiro Mirinho (2º), Bruno Cajado (3º) e Lucas Nogueira (4º).

Além das categorias profissionais a etapa de abertura do Circuito Capixaba premiou sete categorias amadoras neste final de semana. Rogerio Norbim (Open Masculino), Bianca Simões (Open Feminino e Sub-14 Feminino), Lucas Santos (Sub-18 Masculino), João Paulo dos Santos (Sub-16 Masculino), Matheus Rodrigues (Sub-14 Masculino) e Christian Rosa (Master Masculino) abriram a temporada com títulos.