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Negócios e gestão do esporte tem um canal de análise com o Passione Cast

A proposta do Podcast é ver o mundo dos esporte sob a ótima da gestão e do marketing, pilares das modalidades mais apaixonantes do mundo...
LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 06:45

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 06:45

Crédito: O Passione Cast vai aprofundar no mundo das gestão e do marketing esportivo-(Passione MKT
O mundo dos esportes possui novas camadas que vão além dos campos, quadras, atletas e torcedores. A movimentação externa, com a presença cada vez maior das ferramentas do marketing e suas variantes, como a gestão esportiva, alimenta essa indústria, que se tornou vital para manter vivas as paixões e claro, negócios que rendem bilhões de reais, dólares ou euros todos os anos. E, assuntos tão amplos e importantes, como o marketing esportivo e a gestão do esporte merece ser estudado e analisado, tirando avaliações superficiais e precipitadas, colocando os profissionais e quem está inserido nos bastidores de marcas, empreendimentos, clubes e atletas em voga. Para isso, surgiu o Passione Cast, podcast criado pelo especialista de Marketing Esportivo Rafael Zanette, com experiências no mundo do futebol, em clubes de massa como Palmeiras, Atlético-MG e Avaí, entre outras vivências que o tornou uma das referências no mercado e fundador da Passione Marketing, que presta consultoria para projetos de todos os portes. Ao seu lado, está o jornalista Anderson Gonçalves, Editor do L! em Minas e da Valinor Conteúdo. A dupla visitará diversos personagens do marketing esportivo e trará análises e muitos personagens que fazem desse universo algo intrigante, ágil e essencial para o esporte no mundo de hoje. -Esse projeto é uma chance das pessoas entenderam como funciona o mercado, evitar falas sem conteúdo ou mesmo preconceitos com os profissionais, já que o marketing no esporte é uma ferramenta muito valiosa e merece ter uma avaliação precisa-disse Rafael Zanette, da Passione MKT. O Passione Cast estará nas principais plataformas de podcast todas as quintas-feiras no seu agregador favorito. Confira os canais nos links abaixo.
Spotify: https://bityli.com/7XQRKGooglePodCast: https://bityli.com/KwteBCastbox: https://bityli.com/jYQG4

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