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Doação

Índio promove campanha para recrutar doadores de medula óssea em Vitória

Ex--treinador, que venceu a luta contra a leucemia, idealizou a ação com o objetivo de de ajudar outras pessoas

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 00:09

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

02 ago 2019 às 00:09
Índio deu início a uma campanha que vai recrutar um time de novo doadores de medula óssea Crédito: Reprodução/Facebook
Após ter enfrentado, em 2012, uma 
batalha contra a leucemia
, Jorge Ferreira Alves, o Índio, deu início a uma campanha que vai recrutar um novo time de doadores. O objetivo é compartilhar informações relacionadas à doença e ao processo de doação. A ação acontecerá no Shopping Vitória nesta sexta-feira (02), das 11h às 16h, sendo que no sábado (03), o o ex-técnico estará presente no local de 13h às 20h.  
>"Eu tenho que viver cada dia. E estou vivendo", diz Índio após vencer a leucemia
O ex-técnico está empolgado com essa que é a 4ª edição da campanha, e que nos últimos anos já recrutou 1.200 doadores de medula óssea. Índio diz acreditar em Deus acima de tudo e que ele deu as forças para sua recuperação. Hoje, já curado do câncer, afirma ter a missão de ajudar outras pessoas que também lutam pela vida. Ele ressalta a importância de se colocar no lugar do outro e que a doação é um verdadeiro ato de carinho, fé e esperança.
"Aconselho para os que estão passando por essa situação que sempre acreditem em Deus, que tenham apoio dos familiares e amigos e que, principalmente, tenham vontade de viver." 
Compareça!
Quem comparecer ao evento poderá manifestar o interesse em doar, com a inclusão do nome no banco de doadores. Os interessados deverão apresentar RG, preencher uma ficha cadastral e, no local, será necessário recolher 5 ml de sangue.
 

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