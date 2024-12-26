Medalhista olímpica, judoca Mayra Aguiar anuncia aposentadoria

Mayra Aguiar em Paris Crédito: Miriam Jeske/COB

Dona de três medalhas de bronze em Olimpíadas, a judoca gaúcha Mayra Aguiar, 33, anunciou, nesta quinta-feira (26), a sua aposentadoria dos tatames. Em um texto nas redes sociais, a atleta disse que foi até onde o seu corpo permitiu. "E, mesmo quando ele não permitia mais, forcei ainda mais alguns anos, porque sou teimosa (rs)." Mayra conquistou medalhas de bronze nos Jogos de Londres-2012, Rio de Janeiro-2016 e Tóquio-2020 na categoria 75 kg. Ela ainda esteve nas edições de Pequim-2008 e Paris-2024.

Antes de Rebeca Andrade, Mayra havia sido a primeira brasileira a ter três medalhas olímpicas em categorias individuais. Mayra também é tricampeã mundial (2014, 2017 e 2019) e soma quatro medalhas em Pan-Americanos, sendo uma delas de ouro. "O judô moldou minha vida, meus valores e minha visão de mundo. Serei eternamente grata por tudo o que vivi dentro e fora dos tatames", escreveu a atleta.

Natural de Porto Alegre, ela é dona de uma carreira marcada por sete cirurgias no joelho e ficou 16 meses sem lutar entre 2020 e 2021. Recuperada em julho de 2021, ela subiu ao pódio com o bronze em Tóquio. No Japão, Mayra concordou ao ouvir que as grandes histórias olímpicas, aquelas que entram para a história do esporte, são resultado de reviravoltas. "Acho que se pode dizer que sim, é uma questão de superação. Todas as minhas vitórias vieram de grandes voltas por cima", disse a judoca, naquela ocasião.

Em Paris, após novas lesões, Mayra foi eliminada na primeira rodada para a italiana Alice Bellandi, que acabou com a medalha de ouro. "Eu já passei do meu limite. Já tem um tempo que eu venho mentindo até para o meu corpo, mentindo que está tudo bem. Eu tenho oito cirurgias no corpo, a primeira com 16 ou 17 anos. Eu sinto essa cirurgia até hoje. E sinto a outra. E sinto a última. Aprendi a treinar assim, a lutar assim, mas nos últimos anos tem sido mais difícil", afirmou, entre lágrimas.