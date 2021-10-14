Marinha apresenta navios para Simpósio de Segurança do Navegador Amador

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O XVII Simpósio de Segurança do Navegador Amador começa nesta quinta-feira (14) com o credenciamento dos participantes a partir das 14h. O evento, realizado em parceria com o Yacht Club de Ilhabela (YCI), Marinha do Brasil e Soamar SP conta com o apoio da Prefeitura de Ilhabela e é organizado pela Full Time Eventos e Turismo.

As atividades em água terão início na próxima sexta-feira (15) com o "Dia de Mar". Serão quatro embarcações da Marinha do Brasil que farão as ações de segurança voltadas para velejadores, navegadores, marinheiros e pessoas relacionadas com o meio náutico.

As embarcações: Navio-Patrulha Guajará, Aviso de Instrução Aspirante Nascimento, Aviso de Instrução Guarda-Marinha Jansen e Aviso de Instrução Guarda-Marinha Brito já se aproximam do Canal de São Sebastião para o evento.

Os navios serão usados para manobras de atracação e desatracação, resgate de homem ao mar, abandono de embarcação, coletes e balsa salva vidas, sinalização com pirotécnicos, transmissão de “Securitée” e “May Day".

- Iremos realizar procedimentos de resgate ao mar com boias salva-vidas, colete e aeronaves, vai ser um momento muito importante para que os alunos possam colocar em prática tudo aquilo que vamos ensinar e que eles tenham um bom ensinamento ao final do dia de mar - comentou delegado da capitania dos portos de São Sebastião, Adriano Goulart.

No Dia do Mar terá também a demonstração de resgate de náufrago por aeronave, orientando todos os participantes sobre as principais causas de acidentes e de treinamentos com os equipamentos de segurança.

No sábado (16), serão realizadas palestras com nomes conhecidos do mundo náutico e autoridades da Marinha do Brasil, com abertura oficial de Alex Costa – Comodoro do Yacht Club de Ilhabela, Mario Simonsen - Presidente da Soamar-SP, Wladmilson Borges de Aguiar – Almirante de Esquadra e Diretor Geral de Navegação - e Alexandre Cursino de Oliveira – Vice-Almirante e Diretor de Portos e Costas.

- O simpósio tem a importância de além de tirar a carteira para Arrais Amador, Mestre Amador e Capitão Amador, os participantes conseguem se inteirar sobre as questões de segurança e navegabilidade no mar e também colocar em prática todos os ensinamentos realizados no treinamento - completou o comandante.