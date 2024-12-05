Mariana Gesteira e Deborah Medrado brilham como Atletas do Ano no ES

Mariana Gesteira e Déborah Medrado brilharam em 2024. Crédito: Carlos Alberto Silva/Vitor Jubini

O Espírito Santo celebrou o talento de seus atletas em uma cerimônia de premiação que consagrou os melhores esportistas da temporada 2024. Entre os homenageados, Mariana Gesteira e Deborah Medrado se destacaram ao receber o título de Atletas do Ano, resultado de votação popular que enalteceu suas trajetórias e conquistas no esporte. A cerimônia foi realizada na noite desta quarta-feira (4) no Clube Álvares Cabral, em Vitória.

Para Mariana Gesteira, a premiação carrega um significado profundo. A atleta celebrou não apenas o reconhecimento, mas também a superação de um marco pessoal importante. "Hoje é uma data muito importante para mim. Faz cinco anos que fiz minha última cirurgia, que me possibilitou voltar ao esporte. Poder receber esses prêmios hoje tem muito significado", destacou.

Mariana ainda ressaltou a importância do reconhecimento em sua trajetória. "A visibilidade que recebi não tem preço. É gratificante ver que todo o esforço e dedicação são valorizados", afirmou emocionada, agradecendo pelo apoio recebido ao longo de sua caminhada.

Déborah Medrado: um ciclo vitorioso e novos horizontes

A ginasta Déborah Medrado, eleita Atleta do Ano e destaque na ginástica rítmica, encerrou um ciclo de sete anos na seleção brasileira em grande estilo. "Estou muito feliz. Finalizar um ciclo na seleção, após dois Jogos Olímpicos e inúmeras conquistas, representando o Espírito Santo com tanto orgulho, é uma honra", celebrou a atleta.

Déborah também refletiu sobre o impacto de sua trajetória no esporte capixaba e nacional. "Espero continuar contribuindo com a ginástica rítmica do Brasil e do Espírito Santo, agora de outra forma. Encerrar o ano com esses dois prêmios foi muito especial, um verdadeiro fechamento com chave de ouro", completou.

Reconhecimento ao esporte capixaba

A cerimônia também homenageou outros 43 atletas vencedores na categoria de modalidade individual, mostrando a força e a diversidade do esporte capixaba. A seleção dos indicados foi realizada pelas Federações e Associações Esportivas do Estado, com uma banca de especialistas escolhendo os finalistas.

O evento reforçou a importância do esporte como instrumento de transformação e inspiração, destacando histórias de superação, dedicação e amor pelo que se faz. Mariana e Deborah, com seus exemplos, simbolizam a essência do esporte e deixam um legado que transcende as competições.