Liga Nacional de polo aquático define campeões na sede do Flamengo

A abertura dos playoffs da Liga Nacional, maior competição de polo aquático do Brasil, será realizada nesta sexta-feira, com dois jogos de quartas-de-final no Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ). As finais acontecem no domingo.Pinheiros e Paineiras abrem a disputa por uma vaga nas semifinais da Liga Nacional, às 15h. Fluminense e Paulistano se enfrentam na sequência. Os vencedores encaram Sesi-SP e Flamengo, que já garantiram vaga direta entre os quatro melhores. O evento chancelado pela PAB - Liga Brasileira de Polo Aquático conta com sete equipes participantes.
O Sesi-SP liderou a fase de grupos, com 16 pontos, cinco vitórias, uma derrota e 66 gols anotados, e por isso saiu com a vaga direta à semifinal. Já o elenco rubro-negro foi o segundo colocado e somou 16 pontos, cinco vitórias, uma derrota e 59 gols, também avançando.
- Nossa equipe conseguiu descansar e recuperar os jogadores machucados. O foco é treinar até a semifinal. O elenco está com pé no chão e queremos chegar bem taticamente e ótimos na parte física para lutar por uma vaga na final - explicou Rudá Franco, atleta do Sesi-SP e integrante da Seleção Brasileira na Rio-2016.
A fase inicial da Liga Nacional de Polo Aquático teve ao todo 39 jogos do masculino e 24 partidas no feminino.Pinheiros lidera com sobras no feminino
As meninas do Pinheiros lideram de forma invicta a fase regular da Liga Nacional, com 18 pontos, seis vitórias e 61 gols marcados. Na segunda colocação, a ABDA de Bauru (SP) teve o retrospecto de 12 pontos, três vitórias, três derrotas e 56 gols marcados.
A primeira partida da Liga Nacional feminina será o clássico paulista entre e.c. Pinheiros e Sesi-SP, neste sábado (16), às 14h, no Clube de Regatas do Flamengo. Já a segunda semifinal será o confronto de Flamengo e ABDA, às 17h.
- Neste semestre, o Pinheiros sofreu com a saída de algumas jogadoras muito importantes, como Diana, Beatriz Mantellato, Mari Roge e Mariane, que estão jogando fora do Brasil. Com isso, as meninas mais novas tiveram que jogar mais e pegar mais essa responsabilidade das atletas ausentes, e elas fizeram isso extremamente bem. O foco agora é continuar jogando no mesmo nível nas semifinais da Liga - disse Izabella Chiappini, atleta do Pinheiros.