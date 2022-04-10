Leclerc domina, conta com adeus de Verstappen e vence na Austrália

Leclerc venceu o GP da Austrália e disparou no mundial de pilotos Crédito: AP

O GP da Austrália voltou! Depois de três anos, desde a edição de 2019, a Fórmula 1 retornou a Melbourne para colocar carros na pista do Albert Park. Na madrugada deste domingo (10), a corrida marcou a primeira vez na temporada em que os carros largaram para um GP sob a luz do sol – era o meio da tarde no horário australiano.

Mais uma vez com os dois protagonistas do campeonato, Charles Leclerc e Max Verstappen na frente até agora, a promessa era de um novo episódio do duelo. Leclerc levou a melhor e venceu a prova.

Foi com autoridade. O monegasco foi brevemente ameaçado por Max Verstappen numa das relargadas, quando teve de se defender por um momento, mas foi só. Tirando isso, esbanjou tranquilidade para controlar a primeira colocação e marretar a tabela de melhores voltas atrás do ponto extra. Mais um fim de semana que credencia o piloto da Ferrari à briga que vem pela frente no restante do ano.

O grande derrotado da corrida foi Verstappen. Não por erros próprios, porque fez uma corrida possível com a segunda posição garantida e tentando atacar Leclerc na única chance que deu. Estava claro que a Ferrari tinha a vantagem no Albert Park. O que aconteceu foi um problema no motor da Red Bull, mais um na temporada para os propulsores Red Bull Honda. Os 18 pontos que estavam assegurados, assim como no Bahrein, viraram fumaça.

Carlos Sainz foi outro que sofreu novamente. O piloto da Ferrari já terminara a classificação do sábado desapontado com a nona posição totalmente circunstancial, mas largou muito mal e caiu para 14º. Quando começou a buscar a recuperação, errou, passou pela grama, rodou e parou na brita. O dia dele terminava em duas voltas e deixava pelo caminho a pontuação quase perfeita da Ferrari na temporada.

Na lista de derrotados esteve também Sebastian Vettel. Menos derrotado que Verstappen e Sainz por um motivo simples: não se esperava nada do tetracampeão após o fim de semana esquisito que vinha fazendo – não somente por conta dele, mas também da equipe, do carro e do motor, que já tinham dado problema. Vettel escapou da pista nas primeiras voltas e depois, perto da metade, rodou sozinho e bateu no muro. É bom que o primeiro GP de Seb em 2022 termine, porque foi um absoluto show de horrores.