Jogadores brasileiros ficam feridos e atacante checo morre em acidente

Acidente com van Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um acidente com uma van que transportava sete jogadores do time Alanyaspor, da Turquia, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, matou o atacante checo Josef Sural, de 28 anos, e deixou outros seis atletas feridos. Entre eles estavam dois brasileiros: o lateral-direito Wanderson Baiano, ex-Vila Nova, e o zagueiro Welinton Souza, que atuou pelo Flamengo em sua carreira.

Josef Sural também defendia a seleção checa e alugou junto com outros jogadores o veículo que os levava de volta para a cidade do clube defendido por eles depois da partida que a equipe fez contra o Kayserispor, fora de casa, no último domingo, e terminou empatada por 1 a 1, pela primeira divisão do Campeonato Turco.

O atacante checo chegou a dar entrada em estado grave em um hospital turco, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu durante uma cirurgia de emergência. Essa informação foi confirmada pelo presidente do Alanyaspor, Hasan Cavusoglu, em entrevista por telefone ao canal local NTV.

O acidente ocorreu nas proximidades da cidade costeira de Alanya e, de acordo com informação do mesmo dirigente à agência turca Anadolu, o motorista da van dormiu ao volante quando ocorreu a tragédia. E ele confirmou que a pessoa que estava dirigindo o veículo estava sendo interrogada pela polícia.

Também de acordo com o dirigente, os jogadores feridos no acidente não estavam em condições críticas e não corriam risco de morte. Além do atacante checo e os dois brasileiros, se envolveram no acidente o zagueiro inglês Steven Caulker, o atacante angolano Djalma Campos, o também atacante senegalês Papiss Cissé e o meio-campista ganês Isaac Sackey.

Mais tarde, em entrevista à CNN da Turquia, Hasan Cavusoglu afirmou que estes jogadores sofreram "pequenas fraturas e cortes". Morto no acidente, Josef Sural tinha dois filhos pequenos e a sua esposa soube de sua morte quando chegou apressada ao hospital onde ele foi operado, sem sucesso, de maneira emergencial.