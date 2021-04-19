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Capixaba na disputa

João Gomes vai buscar classificação para Olimpíada na seletiva de natação

Nadador capixaba quer confirmar vaga na sua segunda Olimpíada consecutiva. Na Rio/16, conquistou o melhor resultado individual da natação brasileira

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2021 às 07:00
João Gomes Jr. está recuperado da COvid-19
João Gomes Jr. quer disputar a segunda olimpíada de sua carreira Crédito: Igo Bione/Pinheiros
O nadador João Gomes fará nesta segunda-feira (19) sua estreia na atual temporada. Seu retorno às competições será na seletiva olímpica brasileira para os Jogos de Tóquio. Válido como Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, o evento será disputado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro (RJ). O nadador capixaba busca uma vaga nos 100 metros peito, prova em que é o atual campeão pan-americano.
"A preparação feita visando a seletiva para Tóquio foi de grande valia. Foi muito importante seguir treinando forte nos últimos meses, para poder chegar o mais preparado possível para competir no Rio. O foco foi estar pronto para buscar a vaga da melhor forma", comenta João Gomes, nadador do Pinheiros.

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João Gomes vai cair na água apenas nesta segunda-feira. No período da manhã, será disputada a eliminatória, com previsão da prova dos 100 m peito para as 10h. À noite, será a vez da final, às 19h30. Os dois primeiros colocados da decisão classificam-se para Tóquio, desde que tenham atingido o índice olímpico. Nos 100 m peito, o atleta deve nadar em menos de 59seg93.

TREJETÓRIA DE JOÃO GOMES

Dono de duas medalhas individuais em Campeonatos Mundiais, prata na Hungria, em Budapeste(2017), e bronze na Coréia do Sul, Gwangju (2019), ambas nos 50 m peito, João Gomes Jr. foi o quinto colocado nos 100 metros peito nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O nadador acumula também títulos de destaque como o ouro nos 100m peito em Lima/2019 e ouro nos 50 m peito nos Jogos Mundiais Militares de 2019 em Wuhan, na China.

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