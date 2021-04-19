João Gomes vai buscar classificação para Olimpíada na seletiva de natação

João Gomes Jr. quer disputar a segunda olimpíada de sua carreira Crédito: Igo Bione/Pinheiros

O nadador João Gomes fará nesta segunda-feira (19) sua estreia na atual temporada. Seu retorno às competições será na seletiva olímpica brasileira para os Jogos de Tóquio. Válido como Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, o evento será disputado no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro (RJ). O nadador capixaba busca uma vaga nos 100 metros peito, prova em que é o atual campeão pan-americano.

"A preparação feita visando a seletiva para Tóquio foi de grande valia. Foi muito importante seguir treinando forte nos últimos meses, para poder chegar o mais preparado possível para competir no Rio. O foco foi estar pronto para buscar a vaga da melhor forma", comenta João Gomes, nadador do Pinheiros.

João Gomes vai cair na água apenas nesta segunda-feira. No período da manhã, será disputada a eliminatória, com previsão da prova dos 100 m peito para as 10h. À noite, será a vez da final, às 19h30. Os dois primeiros colocados da decisão classificam-se para Tóquio, desde que tenham atingido o índice olímpico. Nos 100 m peito, o atleta deve nadar em menos de 59seg93.

TREJETÓRIA DE JOÃO GOMES