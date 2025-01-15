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Australian-Open

João e Bia jogam em sequência na Austrália; tudo o que você precisa saber

Os jogos dos brasileiros serão disputados madrugada adentro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jan 2025 às 11:13

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 11:13

João Fonseca e Bia Haddad já têm data e horário confirmados
João Fonseca e Bia Haddad já têm data e horário confirmados Crédito: Folhapress
Os brasileiros poderão emendar a torcida na segunda rodada do Australian Open, já que os jogos de Bia Haddad e de João Fonseca foram marcados em sequência e terão o mesmo palco na madrugada desta quinta (16).
A partida de Bia Haddad será a terceira da 1573 Arena, e a de João Fonseca vem logo depois. Serão um dos últimos confrontos da segunda rodada e não têm horário definido porque dependem dos duelos anteriores no mesmo palco.
Os jogos dos brasileiros serão disputados madrugada adentro. A primeira partida da 1573 Arena está marcada para começar às 21h (de Brasília) desta quarta (15). Se cada um dos dois compromissos anteriores durar cerca de 2h de duração, Bia Haddad deverá entrar em quadra por volta da 1h de quinta. Seguindo essa mesma lógica, João irá à ação a partir das 3h.
Bia Haddad encara a russa Erika Andreeva. A paulistana de 28 anos avançou após bater a argentina Julia Riera na estreia por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/5 e 6/2. Nº 17 no mundo, ela busca igualar sua melhor campanha no Australian Open, registrada no ano passado, quando chegou à terceira rodada.
João Fonseca enfrenta o italiano Lorenzo Sonego. O carioca de 18 anos despachou o top 10 Andrey Rublev na primeira rodada em sua primeira partida de chave principal de Grand Slam. O novo fenômeno do tênis está invicto há 14 jogos e tem pela frente o nº 55 do mundo.
Torcedores brasileiros "invadiram" o ginásio em Melbourne nos jogos da dupla pela primeira rodada. Fonseca, inclusive, disse depois de sua vitória que a presença dos fãs o impulsionou e fez com que parecesse que estava jogando no Brasil.
O Australian Open está sendo transmitido pelos canais ESPN e pelo streaming Disney+. Além disso, o YouTube oficial do torneio exibe alguns jogos gratuitamente no YouTube, mas como "animação". O horário em Melbourne está 14h à frente do de Brasília.

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