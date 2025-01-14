João Fonseca domina Rublev e faz história na estreia do Aberto da Austrália

João Fonseca estreou com vitória no Aberto da Austrália diante do russo Rublev Crédito: Reuters / Reuters Esportes

O carioca derrotou o adversário experiente por 3 sets a 0 com autoridade com parciais de 7/6 (7/1) 6/3 7/6 (7/) após 2h2xmin de duração em plena quadra Margaret Court Arena, a segunda principal do primeiro Major do ano.

Fonseca havia passado o qualificatório e não sentiu nervosismo por disputar seu primeiro torneio desse porte que é um dos quatro principais do mundo. Ele emplaca sua 14ª vitória seguida em sequência que vem desde o NextGen Finals em Jeddah, na Arábia Saudita, o título do challenger 125 de Camberra, na Austrália, mais os quatro triunfos em Melbourne, sendo três na fase prévia.

O tenista se torna o mais jovem brasileiro na Era Aberta (profissional, a partir de 1969) a vencer um jogo em um Grand Slam no masculino e a derrotar um top 10. Gustavo Kuerten venceu seu primeiro jogo em Slam com mais de 20 anos no Australian Open de 1997 e derrubou seu primeiro top 10 em Roland Garros onde conquistou o título.

Fonseca voltará a jogar na quinta-feira (ou noite de quarta-feira a depender do horário pelo fuso da Austrália) contra o italiano Lorenzo Sonego, 55º colocado, que passou pelo campeão do Australian Open de 2014, o suíço Stan Wawrinka por 3 sets a 1 com parciais de 6/4 5/7 7/5 7/5.

O jogo

O brasileiro começou um pouco nervoso, tropeçou em quadra logo no começo, mas manteve seus saques com potência no serviço e boas direitas. Game fundamental no 3/4 quando salvou um break-point em belo ponto até o erro do russo. No tie-break o brasileiro soltou o braço na direita e amassou o russo, fechando com autoridade após 41 minutos. Foram 16 bolas vencedoras na parcial e muita vibração.

Fonseca engatou dez pontos seguidos e deixou Rublev tonto no começo da segunda parcial. Ele abriu 3 a 0 e ainda teve break-points para ampliar. Andrey lutou, ficou no jogo, mas o serviço do brasileiro estava intransponível. Fonseca fechou por 6/3 em 37 minutos de set somando 13 bolas vencedoras. No terceiro set o carioca teve chances de quebra no primeiro game, mas Rublev se safou.

O russo abriu a quebra com erros do brasileiro em 3 a 1, mas cometeu erros e o brasileiro empatou o jogo. A partida foi parelha, Fonseca foi se salvando com belos pontos em momentos decisivos e o duelo caminhou a um novo desempate.