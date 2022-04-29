Isaquias Queiroz renova com o Flamengo pelo quarto ano seguido

O Flamengo anunciou a renovação de contrato do campeão olímpico Isaquias Queiroz por mais um ano. A temporada 2022 da canoagem velocidade tem início oficialmente nesta sexta-feira, com a Copa Brasil, disputada em Capitólio (MG). Jacky Godmann, parceiro de Isaquias em nas Olimpíadas de Tóquio-2020 e na conquista do bronze na Copa do Mundo, também segue representando o Rubro-Negro. Baseada em Lagoa Santa (MG), centro de treinamento da Seleção Brasileira da modalidade, a dupla treina focada em Paris-2024.

- O treinamento aqui está pesado porque ano pós Olimpíadas é bem difícil pois a gente vem se preparando para o objetivo que é a medalha olímpica. Nosso objetivo é Paris, mas mesmo assim temos que chegar bem preparados para a Copa do Mundo que vai ter em maio, o Mundial em agosto, Pan-Americano depois, Jogos Sul-Americanos… temos que estar bem preparados para representar bem o Flamengo, o Manto Sagrado - disse Isaquias.

Recordista brasileiro em número de medalhas numa mesma edição olímpica, o canoísta vai para a quarta temporada consecutiva do canoísta no Flamengo. Ele voltou ao clube em 2019 e está em sua segunda passagem pelo clube.