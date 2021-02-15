Irmão de zagueiro do Santos foca em vaga olímpica na natação e vê chance de medalha no revezamento

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Promessa da natação brasileira, André Calvelo, de 20 anos, quer mostrar a força da modalidade nos Jogos Olímpicos. A oportunidade será em julho deste ano, em Tóquio, no Japão, onde o paulista de Praia Grande brigará por vaga, com foco na prova dos 100m livre e no revezamento 4x100m livre. A seletiva nacional acontecerá em abril, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio.

Nascido em uma família de esportistas, o jovem comentou sobre a expectativa que envolve o evento em um contexto de incertezas devido à pandemia, falou sobre a preparação, analisou os adversários e contou como é a sua relação com o irmão Wagner Leonardo, de 21 anos, zagueiro do Santos. - Penso que a Olimpíada vai ter. Vamos chegar antes, fazer teste e reteste a cada quatro dias. Se mantiver esse padrão e nível, não tenho dúvida (de que o evento ocorrerá). Mas, acontecendo ou não, preciso estar preparado. Minha opinião é que vai ter e estou seguro. É um sonho que almejo e busco todos os dias. Depois da Rio-2016, pensava em um dia chegar a uma Olimpíada e em Tóquio. Quero realizar este sonho - disse Calvelo, que completa 21 anos em agosto.

- O revezamento do Brasil 4x100 livre é muito bom. Se todos estiverem na melhor forma, acredito que nós conseguiremos um resultado bem expressivo e com chance de medalha nos Jogos Olímpicos. Os adversários são fortes também. Temos Estados Unidos, Austrália, Itália... vários adversários bons. Temos de ir para cima, sem medo - analisou o nadador.

O Japão ainda não começou a vacinação em massa e teve, na última semana, média de 1933 casos por semana.

Em meio a indefinição, Calvelo mantém contato com Wagner, que também vive uma fase de metas cada vez maiores na carreira. O zagueiro chegou a entrar em campo na última Libertadores, na qual o Santos terminou com o vice-campeonato.

- É um aprendizado. Feliz pelo meu irmão, feliz pelo que aconteceu e está acontecendo na carreira dele. Tem muitos momentos inesquecíveis que eu e Wagner vivemos juntos. Moramos juntos durante 19 anos, que foi quando ele se casou. Vivemos muita coisa. Viagens, disputa em campeonato de hotel, disputa de futsal e natação também. Vivemos muito juntos. Fazíamos tudo juntos. Sempre fomos parceiros. Não é de hoje. São várias histórias. Não nos desgrudávamos - contou André.

BATE-BOLAAndré CalveloNadador

Como é pensar em buscar uma vaga olímpica sem saber se o evento de fato ocorrerá, devido à pandemia? Como você trabalha essa questão?A pandemia favoreceu algumas pessoas e desfavoreceu outras. Temos que ver onde estamos mais encaixados nisso. Não sei como treinaram o pessoal do Brasil na fase da pandemia mesmo. Vai da dedicação e foco de cada pessoa. Tem uns que querem mais e outros que não querem. Já na seletiva vamos ter um norte de como vamos estar para a Olimpíada.

Você também teve ligação com o futebol na sua trajetória? Por que escolheu a natação?Tive ligação sim por causa do Wagner. Acabei indo para o salão. A gente foi os primeiros alunos da escolinha do Santos, o Grande Lance, junto com o filho do dono. Ali a gente foi desenvolvendo e jogando futsal. Wagner se destacava. Sempre foi melhor no futsal. Fomos para o campo e ele se destacou mais ainda. Eu falei que isso não era para mim. Vou tentar outro. Foi quando comecei a nadar. Flávio Antunes, que era dono dessa escolinha, levou ele para fazer teste no Santos e desde lá começou no campo e eu comecei a nadar.