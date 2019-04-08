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Irmão de Erick Silva, Gabriel nocauteia e será contratado pelo UFC

Capixaba venceu o americano Jake Heffernan em menos de dois minutos e Dana White, que estava no evento, contactou o atleta logo após a luta

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 14:41

Publicado em 

08 abr 2019 às 14:41
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Depois de vencer de forma dominante e com um nocaute devastador em menos de dois minutos o americano Jake Heffernan, no evento LFA 63 (assista abaixo), o lutador brasileiro Gabriel Silva vai ser contratado pelo UFC. A informação foi publicada primeiro pelo site "Cage Press" e posteriormente confirmada pelo GloboEsporte.com com fontes próximas ao lutador brasileiro, de 24 anos.
O brasileiro, que é irmão de Erick Silva, derrotou o adversário sob olhares de Dana White, que estava no evento para gravar mais um episódio do seu reality show "Lookin' For a Fight" e ficou impressionado com o desempenho de Gabriel Silva. "Gabito", que faz parte da categoria peso-pena, está invicto na carreira e chegou ao seu 7º triunfo no MMA (de acordo com o Sherdog, pois o atleta conta oito vitórias).
Logo depois do evento, nos bastidores do Legacy Fighting Alliance, que aconteceu no Texas, Estados Unidos, o manager do Ultimate conversou com Gabriel Silva e acertou alguns detalhes do acordo.
Segundo pessoas próximas ao lutador, Gabriel Silva deve assinar com o UFC nos próximos dias e só após isso deve se pronunciar de forma oficial sobre o assunto.
5º capixaba no UFC
Depois do próprio irmão Erick Silva, Ronaldo Jacaré, Marcelo Guimarães e Rodrigo Damm, Gabriel Silva será o 5º lutador nascido no Espírito Santo que estará atuando no maior evento de MMA do mundo.

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