Irmão de Erick Silva, Gabriel nocauteia e será contratado pelo UFC

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Depois de vencer de forma dominante e com um nocaute devastador em menos de dois minutos o americano Jake Heffernan, no evento LFA 63 (assista abaixo), o lutador brasileiro Gabriel Silva vai ser contratado pelo UFC. A informação foi publicada primeiro pelo site "Cage Press" e posteriormente confirmada pelo GloboEsporte.com com fontes próximas ao lutador brasileiro, de 24 anos.

O brasileiro, que é irmão de Erick Silva, derrotou o adversário sob olhares de Dana White, que estava no evento para gravar mais um episódio do seu reality show "Lookin' For a Fight" e ficou impressionado com o desempenho de Gabriel Silva. "Gabito", que faz parte da categoria peso-pena, está invicto na carreira e chegou ao seu 7º triunfo no MMA (de acordo com o Sherdog, pois o atleta conta oito vitórias).

Logo depois do evento, nos bastidores do Legacy Fighting Alliance, que aconteceu no Texas, Estados Unidos, o manager do Ultimate conversou com Gabriel Silva e acertou alguns detalhes do acordo.

Segundo pessoas próximas ao lutador, Gabriel Silva deve assinar com o UFC nos próximos dias e só após isso deve se pronunciar de forma oficial sobre o assunto.

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