Hellen Fante e Felipe Annunciato começam o Estadual de Triathlon com tudo

Felipe Annunciato venceu a primeira etapa do Estadual de Triathlon Crédito: Arquivo Pessoal

Atual tricampeão estadual, Felipe Annunciato, de 28 anos, virou o ano da maneira como terminou 2018: vencendo. Com um bom desempenho principalmente na natação e ciclismo, o triatleta celebrou a manutenção da boa fase ao vencer a primeira etapa do Estadual de Triathlon, no último domingo (10), na Bacutia, em Guarapari.

"Nada melhor do que começar vencendo. Felizmente consegui render bem, só faltaram alguns ajustes na corrida, mas no geral gostei do meu desempenho da prova. Fiz uma preparação muito forte desde janeiro e o resultado apareceu na prova", detalhou.

O resultado positivo, aliás, é combustível para Annunciato já para o próximo final de semana. Isso porque no domingo ele participará de uma das provas mais importantes do país e que valerá pontos para a corrida olímpica.

"Embarco no sábado e já no domingo participo da Copa Continental, que contará com os maiores atletas do país e também de nomes fortes do exterior. Essa prova é uma das duas que mais valem pontos para a corrida olímpica dos Jogos de 2020, então quero muito ir bem", finalizou.

BOM INÍCIO

É bem verdade que já estamos em março, mas pode-se dizer que o ano começou com tudo para a triatleta Hellen Fante. No último domingo (10), ela venceu a primeira etapa do Estadual de Triathlon, disputada na Bacutia, em Guarapari.

Aos 33 anos, a atleta, que também é advogada, busca o primeiro título do Estadual. O resultado positivo conquistado na Cidade Saúde ajuda nessa difícil meta para 2019. "Estou há três anos tentando, mas tenho batido na trave. Em 2018 eu fui vice, já venci algumas etapas ao longo dos anos, mas o título ainda não veio. Começar vencendo ajuda demais nessa meta", disse a campeão feminina na categoria sprint.

Para chegar ao lugar mais alto do pódio, Hellen teve de superar 750 metros de natação, 20 km de ciclismo, e mais 5 km de corrida. Puxado, né? Mas é pouco, peto dos objetivos traçados pela triatleta. "Estou focada em fazer o meio Iron Man, que consiste em 1,9 km de nado, 90 km de ciclismo e mais 21 km de ciclismo. Nesse meio tempo, uso o Estadual como forma de preparação. Mas quero muito vencer aqui, é algo que ainda não tenho", destacou.

A próxima etapa do Estadual está marcada para maio. Até lá, Hellen intensificará os treinos para as provas de longa distância.