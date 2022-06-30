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Basquete

Gui Santos vai disputar a Liga de Verão da NBA pelo Golden State Warriors

Brasileiro vive a expectativa de estrear com a camisa do atual campeão da maior liga de basquete do mundo

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 09:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2022 às 09:44
Brasileiro irá jogar liga destinada a jogadores em começo de carreira
Atleta irá jogar liga destinada a jogadores em começo de carreira Crédito: MPCRio
Draftado há cerca de uma semana pelo Golden State Warriors, atual campeão da NBA, o ala Gui Santos estará no elenco que disputa a Liga de Verão entre os dias 7 e 17 de julho, em Las Vegas (EUA).
O brasileiro, que foi escolhido na 55ª posição do draft da NBA, terá a chance de estrear pela franquia de São Francisco. Na edição deste ano, todas as 30 equipes da liga irão disputar cinco jogos na Liga de Verão, torneio de pré-temporada destinado a jovens jogadores e atletas que estão no começo da carreira.
De acordo com a coluna '14 Anéis', do UOL Esporte, Gui Santos dificilmente será aproveitado no time principal dos Warriors já de imediato. Um time da NBA pode empregar até 17 jogadores durante a temporada, e o Golden State já tem nove atletas sob contrato.
Além disso, o clube selecionou outros dois jogadores no draft que estão à frente na fila: o ala Patrick Baldwin (escolha número 28) e o armador Ryan Hollins (44º, cuja escolha custou US$ 2 milhões aos cofres do campeão). A dupla, por sinal, também foi inscrita na Liga de Verão.

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Ainda segundo com a coluna, existem quatro caminhos possíveis para o brasileiro draftado pela NBA: se o GSW não contratá-lo para a próxima temporada (cenário improvável), o ala Gui Santos pode seguir carreira no NBB (no Minas Tênis), sob supervisão da franquia da NBA; ser incentivado a procurar uma liga mais forte, como forma de adaptação; ou, ainda, representar o time na liga de desenvolvimento da NBA, a G-League.

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