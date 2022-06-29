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Tênis

Djokovic melhora, bate Kokkinakis e avança em Wimbledon; Kontaveit e Ruud caem

Tenista sérvio melhorou performance em relação ao último jogo e ganhou com folgas do australiano Thanasi Kokkinakis na segunda rodada do torneio

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 14:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jun 2022 às 14:25
Djokovic venceu mais uma vez e estará na semifinal em Roma
Djokovic ocupa o 3º lugar no ranking mundial Crédito: ATP/Divulgação
Depois de uma atuação inconstante em quatro sets contra o coreano Kwon Soon-Woo, na estreia em Wimbledon, Novak Djokovic não teve as mesmas dificuldades na segunda rodada e avançou de fase ao vencer o australiano Thanasi Kokkinakis por 3 sets a 0, nesta quarta-feira (29), com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2, em uma partida bastante tranquila. O próximo adversário será seu compatriota Mimomir Kecmanovic, que venceu o chileno Alejandro Tabilo por 3 sets a 1.
Em busca do sétimo título do Grand Slam britânico, o número 3 do mundo alcançou a terceira fase pela 13ª vez consecutiva e ampliou a invencibilidade no torneio. Depois da eliminação em 2017, quando se lesionou contra o checo Tomás Berdych e abandonou a disputa, o sérvio não perdeu mais, por isso foi campeão em 2018, 2019 e 2021 - não houve competição em 2020 por causa da pandemia.

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De fato, o australiano sofreu com o hexacampeão na grama de Wimbledon. Djokovic foi dominante desde o início do primeiro set, preciso nos saques, e abriu 3 a 0. Sem ver grandes sinais de reação do adversário, fechou a parcial com vitória por 6 a 1.
O sérvio manteve o nível no set seguinte e, embora Kokkinakis tenha melhorado, inclusive conseguindo uma quebra no terceiro game, venceu novamente sem grandes sustos, por 6 a 4. No terceiro set, continuou errando pouco, quebrou o serviço do australiano ainda no primeiro game e construiu vitória tranquila de 6 a 2 para fechar o jogo.
MAIS RESULTADOS
Diferentemente de Djokovic, que confirmou o favoritismo, o norueguês Paul Rudd, número 6 do mundo, foi eliminado pelo francês Ugo Humbert, 112º colocado do ranking. O desfecho foi o mesmo para a estoniana Anett Kontaveit, número 3 do mundo e cabeça 2 de Wimbledon. Ela deu adeus à disputa pelo título ao perder por 2 sets 0 para a alemã Julie Niemeier, com direito a um "pneu" no segundo set após parcial de 6/4 no primeiro.
Já americana Jessica Pegula, nona colocada do ranking, venceu a croata Donna Vekic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2) e passou de fase. A número 7 Karolina Pliskova, por sua vez, bateu a compatriota checa Tereza Martincova por 6/7 (7/1) e 5/7.

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