Goleada do São Paulo, novo brilho de Hamilton... Confira o que rolou no fim de semana do esporte!

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

Perdeu algo do que rolou no sábado e no domingo? O LANCE! traz um resumo dos assuntos que agitaram o mundo do esporte no último fim de semana!

Hamilton vence mais uma e se isola na liderançaApós bater o recorde de vitórias na semana passada, Lewis Hamilton venceu mais uma e se isolou na liderança dos maiores pilotos com triunfos em corridas na história da Fórmula 1. O GP de Ímola, na Itália, na manhã do domingo (1), foi a 93ª vitória da carreira do inglês.

Aposentadoria de Anderson SilvaDerrotado por nocaute técnico no quarto round ao enfrentar Uriah Hall no último sábado (31), na luta principal do UFC Vegas 12, Anderson Silva anunciou sua aposentadoria. O brasileiro, que passou os últimos 14 anos de sua carreira lutando pelo Ultimate, sendo campeão peso-médio da organização por sete anos, postou uma mensagem de agradecimento e afirmou que não imaginava estar “tão feliz”, mesmo sendo derrotado por Hall em sua luta de despedida.

São Paulo goleia Flamengo com show de VolpiO São Paulo conseguiu um resultado histórico em pleno estádio do Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020, na tarde de domingo (1). Jogando contra o Flamengo, o Tricolor contou com a estrela do goleiro Tiago Volpi para derrotar o time da casa por 4 a 1. O arqueiro do time paulista defendeu dois pênaltis e ainda deu uma assistência para o gol de Luciano. Tchê Tchê, Brenner e Reinaldo (pênalti) marcaram os outros gols do São Paulo. Pedro fez para o Flamengo.

Corinthians volta a vencer na Neo Química ArenaNa noite do sábado (31), o Corinthians derrotou o Internacional jogando em casa, por 1 a 0, pela 19ª rodada do Brasileirão 2020. O gol do Timão foi marcado pelo atacante Matheus Davó e deixou a equipe na 9ª colocação, com 24 pontos, para se afastar da zona de rebaixamento.

Santos vence Bahia em casaO Santos derrotou o Bahia por 3 a 1, na noite de domingo, pela 19ª rodada, na Vila Belmiro. Os gols do Peixe foram marcados por Jobson, Marinho e Madson. Daniel descontou para o Tricolor baiano.

Brasileirão feminino 2020 chega à semifinalTrês dos quatro jogos de volta da fase de quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino foram disputados nesse domingo. O São Paulo derrotou o Santos por 2 a 0, no clássico paulista, e se classificou para a semi. As meninas do Palmeiras eliminaram a Ferroviária nos pênaltis e também avançaram. Kindermann e Internacional ficaram no empate de 1 a 1. O time catarinense eliminou as gaúchas porque havia vencido o confronto de ida. As meninas do Corinthians enfrentam o Grêmio hoje, às 19h, pela quarta e última vaga na semifinal do nacional. O timão venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e carrega ampla vantagem.

Rodada agitada no Campeonato Brasileiro Sub-20Pelo Brasileirão Sub-20, o Fluminense venceu o Internacional por 1 a 0 e assumiu a liderança da competição. O Goiás goleou o São Paulo por 4 a 1 e, pelo mesmo placar, o Flamengo bateu o Santos. Enquanto o Palmeiras derrotou o Ceará com um placar de 3 a 1, o Corinthians perdeu para o Vitória por 2 a 1.

Arsenal x United na Premier LeagueNa Terra da Rainha, o Arsenal (9º) derrotou o Manchester United (15º) por 1 a 0, jogando fora de casa, pela rodada 7 da Premier League. Aubameyang marcou o gol dos Gunners no Old Trafford, cobrando penalidade. O líder Liverpool venceu o West Ham por 2 a 1.

Cristiano Ronaldo se recupera da Covid e marca doisO atacante português Cristiano Ronaldo mostrou que já está recuperado da contaminação do coronavirus. CR7 voltou a jogar nesse domingo (1), contra a Spezia, e marcou dois dos quatro gols da vitória de 4 a 1 da Juventus. Com seis rodadas disputadas, A Velha Senhora está na 3ª colocação do Italiano, com 12 pontos. O líder da competição nacional é o Milan, que venceu a Udinese e chegou aos 16 pontos.

Falcão estreia no Futebol de 7O Rei do Futsal trocou as quadras pelas arenas. Aos 43 anos, o craque assinou com o Grêmio para jogar o Futebol de 7. Já na sua estreia, o Imortal bateu o Estudiantes (RS) por 9 a 2, pela Liga Nacional Fut7, com 3 gols de Falcão.