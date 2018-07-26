Ginasta capixaba Natália Gaudio é convocada para o Mundial de Sofia

A capixaba Natália Gaudio vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que acontece em Sofia, e o Pan-Americano, em Lima, ambos em setembro. Além da ginasta do Estado, foram convocadas pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG): Bárbara Domingos (PR) e Heloísa Bornal (PR). As três ginastas subiram ao pódio no individual geral do Campeonato Brasileiro, inclusive com a capixaba conquistando quatro medalhas de ouro. Para o Pan do Peru, Mariany Myiamoto (SC) se junta ao trio.
Representante do Brasil no individual na Rio-2016, Natália Gaudio foi a melhor brasileira no Campeonato Mundial 2017 e vai tentar em Sofia melhorar a 35ª posição de Pesaro. Ela conquistou o título brasileiro (o sexto da sua carreira) e sul-americano neste ano e chegou à final da prova de fita na etapa da Copa do Mundo de Portimão, em Portugal.