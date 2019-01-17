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São Paulo

Ginasta brasileira que defendeu seleção morre aos 17 anos

Jackelyne da Silva defendia as cores do Esporte Clube Pinheiros desde 2010 e era conhecida por sua alegria

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 20:30

Publicado em 

17 jan 2019 às 20:30
A ginasta Jackelyne Silva, de 17 anos Crédito: Ricardo Bufolin/CBG/Divulgação
A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou a morte da atleta Jackelyne da Silva, 17 anos, que defendia as cores do Esporte Clube Pinheiros. O motivo ainda não foi informado, mas a ginasta estava internada.
Jack, como era conhecida, morreu na tarde de quarta (16), em São Paulo. "Recebemos com tristeza a notícia do falecimento da atleta de Ginástica Artística do clube do Pinheiros, Jackelyne da Silva. Nos solidarizamos com os familiares, amigos e técnicos. Ficam, agora, as boas recordações da ginasta fazendo o que mais amava", escreveu a CBG em sua conta oficial no Instagram.
Jackelyne da Silva defendia as cores do Esporte Clube Pinheiros desde 2010 e era conhecida por sua alegria. Nesta quinta (17), o clube recebeu com surpresa a notícia da morte. A notícia chegou pelo pai da atleta, que estava internada.
Segundo o técnico da ginasta, Danilo Bornea, Jackelyne teve convulsão e sofreu uma parada cardíaca na última quarta-feira (16). "A Jack teve algum problema parece que de convulsão acho que domingo, duas vezes. E ela foi para o hospital, medicada. Eu não sei bem direito. Ontem teve mais uma convulsão, teve uma parada cardíaca e veio falecer".
A ginasta tem passagem pela seleção brasileira de base. Na seleção principal, Jackelyne passou por período de testes. A ginasta Flávia Saraiva lamentou no Instagram e desejou que a jovem "descanse em paz".
A Federação Paulista de Ginástica também lamentou o ocorrido com a jovem atleta por meio de uma nota nas redes sociais. "A Federação Paulista de Ginástica quer expressar aos familiares e amigos e a toda comunidade da ginástica os seus sentimentos pela morte da ginasta Jackelyne da Silva, aos 17 anos. Ela era ginasta do Pinheiros e participava de competições da FPG. O céu ganhou uma estrela brilhante."
O velório e o sepultamento da ginasta acontecerão nesta sexta (18), no Cemitério Vila Formosa, em São Paulo. Ainda não há horário confirmado. O clube Pinheiros irá custear e orientar em todos os trâmites.

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