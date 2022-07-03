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GP da Inglaterra

Fórmula 1 tem acidente impressionante; pilotos passam bem

Por causa dos protocolos ao ter o veículo capotado, houve bastante demora para retirar o piloto do carro no alambrado. A assessoria de Zhou informou que o estado de saúde do piloto não preocupa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jul 2022 às 13:12

Publicado em 03 de Julho de 2022 às 13:12

FCarro de Zhou capota e causa várias batidas no GP da Inglaterra neste domingo (3)
FCarro de Zhou capota e causa várias batidas no GP da Inglaterra neste domingo (3) Crédito: YouTube/Reprodução
A largada do GP da Inglaterra na manhã deste domingo foi marcada por um acidente impressionante envolvendo vários carros. O chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, teve a roda do seu carro atingida e capotou várias vezes, parando só na grade de proteção da pista. Apesar das imagens chocantes e da dificuldade para tirar o piloto de dentro do carro, a comunicação da Fórmula 1 informou que os danos foram apenas materiais. Albon também sofreu um forte impacto e correu riscos, mas está consciente.
Por causa dos protocolos ao ter o veículo capotado, houve bastante demora para retirar o piloto do carro no alambrado. A assessoria de Zhou informou que o estado de saúde do piloto não preocupa, informação confirmada pela equipe da Alfa Romeo. O público aplaudiu após o anúncio sobre a situação dos pilotos.
Além de Zhou e Russell, o acidente também envolveu outros carros, como o de Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Alexander Albon e Esteban Ocon. Albon também foi levado para o hospital. A Alfa Romeo informou, através de suas redes sociais, que "Zhou está consciente e agora no centro médico do circuito para ser avaliado". Posteriormente, a FIA também confirmou que Albon está bem e consciente, sob cuidados médicos. Ele foi retirado de helicóptero para o centro médico.
"Ambos pilotos estão conscientes e serão avaliados no centro médico. Novas atualizações serão dadas no decorrer da manhã", informou a FIA. Os demais pilotos retornaram para o box para esperar o recomeço da etapa.
Logo na saída para a volta de formação, Latifi bateu de leve no carro de George Russell, que perdeu o controle e atingiu em cheio com a roda dianteira no carro da Alfa Romeo. A batida foi na roda traseira direita de Zhou, que capotou diversas vezes até parar fora da pista com o carro virado para baixo. O acidente ainda tomou proporções maiores. Albon foi atingido com muita força pelo carro de Sebastian Vettel e também acertou Ocon e Tsunoda.

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