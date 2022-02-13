Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Flamengo vence o Burgos-ESP e é bicampeão mundial de basquete

Comandado pelo experiente Olivinha, Rubro-Negro fez 75 a 62 sobre os espanhóis na decisão em Cairo, no Egito...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 18:08
O Flamengo se sagrou bicampeão mundial de basquete no Egito, após bater o Hereda San Pablo Burgos (ESP) por 75 a 62 na final da Copa Intercontinental da FIBA. O Rubro-negro já tinha vencido a competição no ano de 2014, e repete o feito oito anos depois, após bater nas semifinais, o Lakeland Magic dos Estados Unidos e a equipe da Liga Espanhola na decisão.O Flamengo foi dominante durante os dois jogos e não largou a vantagem desde o primeiro quarto, mantendo larga margem durante boa parte da partida. Destaque para Lucas Martinez que foi eleito como MVP da competição.Confira a prévia de Flamengo x Nova Iguaçu, neste domingo, às 19hCom o título, o Mengão chega à sua quinta conquista internacional no século XXI, além de ter somado 8 títulos da NBB e 2 do Torneio Super 8. Na história, o Fla tem seis troféus internacionais, sendo também tetracampeão continental.
Crédito: Flaconquistabimundialnasquadras(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados