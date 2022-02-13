Flamengo vence o Burgos-ESP e é bicampeão mundial de basquete

O Flamengo se sagrou bicampeão mundial de basquete no Egito, após bater o Hereda San Pablo Burgos (ESP) por 75 a 62 na final da Copa Intercontinental da FIBA. O Rubro-negro já tinha vencido a competição no ano de 2014, e repete o feito oito anos depois, após bater nas semifinais, o Lakeland Magic dos Estados Unidos e a equipe da Liga Espanhola na decisão.O Flamengo foi dominante durante os dois jogos e não largou a vantagem desde o primeiro quarto, mantendo larga margem durante boa parte da partida. Destaque para Lucas Martinez que foi eleito como MVP da competição.Confira a prévia de Flamengo x Nova Iguaçu, neste domingo, às 19hCom o título, o Mengão chega à sua quinta conquista internacional no século XXI, além de ter somado 8 títulos da NBB e 2 do Torneio Super 8. Na história, o Fla tem seis troféus internacionais, sendo também tetracampeão continental.