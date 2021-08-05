Flamengo vence na estreia no Troféu Brasil 2021 de polo aquático

Crédito: Luiza Moraes

Os times masculinos estrearam nesta quarta-feira no Troféu Brasil 2021 de polo aquático. Organizado pela PAB (Polo Aquático Brasil), o campeonato reúne os melhores times masculinos e femininos para a primeira competição absoluta do ano. Os jogos são realizados até dia 8 de agosto, no Parque Aquático do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Os rubro-negros venceram o Pinheiros, que são os últimos campeões absolutos (Brasil Open 2020), por 9 a 5. A partida fechou a rodada inicial do masculino do Troféu Brasil.

O clássico foi equilibrado no primeiro quarto, mas o Flamengo conseguiu abrir dois gols no tempo seguinte e administrar a vantagem, mesmo com a pressão da equipe azul e branca.

- O jogo de hoje foi contra o Pinheiros, uma equipe muito forte que também está cotada para chegar entre as três primeiras colocações, foi muito importante a vitória e vamos continuar com a mesma pegada para poder ganhar tudo nesse campeonato. É normal ter uma partida um pouco mais acirrada, mas ainda bem que a vitória veio para casa, para o Flamengo - disse o atacante Bernardo Gomes do Flamengo.

Pelo grupo B masculino, o SESI SP estreou na competição com vitória. O time paulista venceu o Fluminense de virada em um dos jogos mais emocionantes do dia. O placar terminou 6 a 5 para o SESI SP.

- Começamos atacando muito mal e o time deles é bom, uma equipe redonda que treina junta. Eles abriram 3x0. Mas o jogo tem quatro quartos, mantivemos a calma, mantivemos nossa tática do início ao fim do jogo e conseguimos essa virada no finalzinho, com um gol de contra ataque.

- Foi muito bom pela paciência, por não perder a cabeça, saber jogar atrás do placar e por isso quero parabenizar minha equipe por ter conseguido essa virada - comentou Gustavo Coutinho, atacante do SESI.

No segundo jogo do dia, o Paineiras enfrentou o Paulistano. No duelo dos clubes paulistas, melhor para o Paulistano que se impôs diante do Paineiras e venceu pelo placar de 13 a 8.

- Tivemos um pouco de dificuldade, acertamos bastante na defesa, encaixamos bem o ataque e assim conseguimos sair com a vitória, e vamos pra frente, tem mais jogos para crescer mais ao decorrer do campeonato - disse Marcos Vinicius do Paulistano.

A ABDA também estreou com vitória ao enfrentar o Tijuca Tênis Clube. O time do interior de São Paulo venceu pelo placar de 14 a 9.Jogos Femininos

O Esporte Clube Pinheiros venceu novamente na competição, depois de ter estreado com vitória na noite de terça-feira (03). Desta vez o time paulista venceu o Tijuca Tênis Clube pelo placar de 21 a 4 e continua demonstrando superioridade em relação às adversárias.

No último jogo da noite, a ABDA enfrentou o Flamengo em uma grande partida. As donas da casa ganharam com o placar de 9 a 7 e venceram sua segunda partida na competição, mantendo o 100% de aproveitamento.

- O importante nesse momento foi a vitória e agora temos que pensar na partida contra o Tijuca. O principal da partida de hoje foi o começo e a força de vontade das meninas já que a ABDA é um rival fortíssimo - comentou Antônio Canetti, técnico da equipe do Flamengo.

As equipes femininas se enfrentam em um único grupo para a fase mata-mata.