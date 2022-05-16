mais-esportes

Flamengo bate o Minas e fica a uma vitória de se garantir na final do NBB

Rubro-Negro levou a melhor fora de casa por 77 a 63, na noite deste domingo...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 22:28

LanceNet

O Flamengo deu mais um passo na luta para garantir um lugar na desicão do NBB. Neste domingo, o Rubro-Negro derrotou o Minas por 77 a 63 fora de casa, no segundo duelo da semi em melhor de três, em grande noite do armador Yago, responsável por 18 pontos. A classificação pode ser selada na terça-feira. Os times voltam a se enfrentar em Belo Horizonte, às 20h.
Na outra série, São Paulo e Franca brigam por um lugar na final. A série está empatada em 1 a 1, e os rivais voltam a se encontrar nesta segunda-feira, às 20h, no Morumbi. YAGO BRILHA, MAS FLA DESPERDIÇA CHANCES​Na primeira tentativa da noite, Dar Tucker acertou uma bola de três pontos e colocou o Flamengo na frente logo nos primeiros segundos da partida. O Minas reagiu rapidamente e conseguiu passar à frente no placar. Yago mostrou seu cartão de visitas e converteu uma bola tripla. O Flamengo girava a bola no ataque, mas desperdiçava alguns arremessos. Os donos da casa terminaram o primeiro quarto na frente: 20 a 14.
MINAS À FRENTE NO INTERVALO ​No segundo período, o técnico Gustavo de Conti mandou à quadra Faverani, Balbi e Olivinha. Com dois armadores, o Rubro-Negro chegava com mais facilidade ao ataque. Balbi recebeu em boas condições e acertou uma bola tripla, encurtando a vantagem do Minas, que chegou a abrir dez pontos. Rafa Mineiro, pela direita de ataque, tentou para três e a bola caiu. O Minas permaneceu na frente e foi para o intervalo em vantagem: 38 a 30.
VANTAGEM RUBRO-NEGRA APERTADA
O primeiro arremesso do terceiro quarto foi do Mengão, que voltou com tudo. Com uma bola de três de Brandon Robinson e duas de Franco Balbi, o Flamengo conseguiu a virada no placar nos minutos iniciais. Olivinha trabalhou bem no garrafão, girou, e de gancho, anotou mais dois para o Rubro-Negro. Na metade final do período, o jogo ficou em aberto com os dois times trocando pontos. Dar Tucker recebeu passe de Mineiro dentro do garrafão, fez o giro e cravou mais dois. Ele ainda sofreu a falta, mas desperdiçou o lance livre. Com vantagem de um ponto, o Flamengo terminou o período na frente: 50 a 49.
INTENSO, FLA GARANTE O RESULTADO
No último quarto, Dar Tucker avançou em velocidade até o garrafão e deu uma bela enterrada. Com a defesa bem postada, o Flamengo forçava os erros da equipe mineira. Rafa Mineiro recebeu no perímetro e converteu mais três pontos para o Mengão. A equipe carioca soube controlar muito bem o ritmo de jogo, principalmente com Balbi. Nos minutos finais, o Flamengo não deixou a intensidade diminuir e continuou pontuando. Em momento crucial do quarto, Balbi acertou sua quarta bola tripla no jogo.
Tópicos Relacionados

flamengo
Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

