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Fila faz lançamento de tênis mais leve da história da marca no Brasil

Marca de material esportivo apresentou em coletiva on-line o tênis mais leve da história da empresa no Brasil: o KR5, que pesa apenas 162 gramas, no tamanho 40 masculino...
LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 15:58

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 15:58

Crédito: Modelo KR5 foi avaliado por 15 atletas durante o desenvolvimento (Imagem: Divulgação/Fila
A marca de material esportivo Fila apresentou, em coletiva on-line para jornalistas, influenciadores e outros convidados, o tênis mais leve da história da empresa no Brasil: o KR5, que faz parte da evolução da linha Kenya Racer, voltada para o universo running e a principal da marca quando o assunto é alta performance. O KR5 pesa apenas 162 gramas, no tamanho 40 masculino.
A coletiva do lançamento do KR5 foi apresentada pela jornalista Fernanda Gentil, que também foi anunciada como nova embaixadora da Fila. O evento on-line ainda contou com as participações de Adriana Magalhães David, gerente de branding e marketing, Jonas Rocha, gerente de produto da linha performance, Andrea Naomi, gerente do laboratório de biomecânica, e Leandro Moraes, diretor de produto, que explicaram os diferenciais do KR5.O KR5 foi testado em mais de 6 mil quilômetros e avaliado por 15 atletas, profissionais e amadores, no Laboratório de Biomecânica do Grupo Dass, que é detentor da marca Fila no Brasil.
- Para o desenvolvimento do KR5 foram necessários quase dois anos em pesquisa. Buscamos novas tecnologias e materiais para garantir o produto mais leve já fabricado pela Fila Brasil. Isso se deve à parceria com os atletas e aos investimentos da marca em inovação e desenvolvimento de produto - disse Jonas Rocha.
O preço sugerido para o KR5 é de R$ 399,90. Há pares de diversas cores tanto para o modelo masculino quanto para o feminino.

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