Festival vai ensinar tênis de mesa de graça para crianças e adolescentes de Linhares Crédito: Projeto "Vem pra mesa"

Crianças e adolescentes da cidade de Linhares terão a oportunidade única de jogar e aprender um pouco mais sobre o tênis de mesa, durante a disputa da quarta etapa do Campeonato Estadual da modalidade, que acontece neste sábado (6), no ginásio poliesportivo Idemar Uneda, no bairro Shell, a partir das 9 horas.

Intitulado de “Vem pra Mesa”, o projeto é realizado pela Federação Espírito Santense de Tênis de Mesa (Festeme) com o objetivo de apresentar a modalidade, trazendo interação e diversão para os jovens do município.

“O projeto disponibiliza mesas, bolinhas e raquetes para que essas crianças possam jogar e se divertir. Nas outras edições do projeto, encontramos muitas crianças que nunca tinham jogado tênis de mesa antes. Por isso, apresentar a modalidade é algo legal”, disse o presidente da Festeme, André Camanho.

A participação no evento é gratuita e não precisa de inscrição. Portanto, as crianças e adolescentes que quiserem participar do festival só precisam comparecer ao ginásio. Todo o evento será monitorado por monitores da Festeme, além de oferecer medalhas para os participantes.

Campeonato Estadual

O Festival Vem pra Mesa acontece em conjunto com a quarta etapa do Campeonato Estadual da modalidade. Ao todo, 42 atletas se inscreveram para participar da competição.

O torneio será dividido em duas modalidades diferentes: rating, onde os participantes são divididos por nível técnico; e ranking, que faz a divisão por idade.