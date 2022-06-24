Fernando Meligeni vai ministrar clínica de tênis em Vila Velha

Fernando Meligeni estará no ES para participar de clínica de tênis Crédito: Folhapress/Folhapress

Fernando Meligeni estará em estará em Vila Velha neste final de semana para ministrar uma clínica de tênis. O encontro se inicia neste sábado (25) e vai até o domingo (26), no Riviera Park Residence. O ex-tenista, que carrega em sua bagagem três títulos em simples na ATP, a medalha de ouro no Pan-americano de 2003 e vitórias sobre grandes nomes da história do esporte, como Pete Sampras, vai compartilhar sua experiência com 48 participantes de variados níveis e idades.

“Estou muito feliz em poder voltar ao Espírito Santo depois de tanto tempo longe, por conta da pandemia. Tenho certeza de que vai ser uma clínica com muita informação, vamos incendiar o tênis falando muitas coisas legais e passar um final de semana com muita alegria e conhecimento”, comenta Meligeni.

Para o idealizador do evento, o empresário e amante do esporte Vinicius Fontana, o tênis capixaba ficou um bom tempo parado devido ao cenário pandêmico, mas retorna agora com força graças a atletas exponenciais que estão se destacando no cenário esportivo. A clínica chega para estimular novos atletas e fazer uma troca de experiência e conhecimento.

“O Fernando é um cara diferenciado, bem autêntico, de opinião formada e não se esconde de dizer o que pensa. Ele é um exemplo para as novas gerações, pois tem a experiência de ter vivido o circuito do tênis e sabe os perigos e os atalhos que a vida de tenista exige. As clínicas dele têm esta pegada de muita intensidade e muito bate papo. Estamos ansiosos para oferecer uma experiência diferente aos participantes”, acrescenta o empresário.

A clínica é direcionada para tenistas amadores de várias faixas etárias que vão de crianças, adolescentes a adultos. Segundo Fontana, serão 4 grupos de 12 participantes em cada clínica que contará com bate papo sobre técnicas e táticas do tênis, mesclando teoria e prática. Além disso, é claro que não poderá faltar um jogo diferenciado do professor Meligeni durante o evento.

CLÍNICA DE TÊNIS COM FERNANDO MELIGENI