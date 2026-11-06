F1: Bortoleto faz 8º melhor tempo Câmara estreia com o 18ª lugar no 1º treino do GP de SP

O público presente no Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira, 6, pôde acompanhar de perto as primeiras voltas de Rafael Câmara num Grande Prêmio de Fórmula 1 como piloto titular de uma escuderia. O pernambucano finalizou o primeiro treino livre com a Haas na 18ª posição, com tempo de 1min13s696.





O paulista Gabriel Bortoleto levou sua Audi à oitava colocação, com a marca de 1min12s614, na atividade que inaugurou o fim de semana no GP de São Paulo. A melhor volta foi cravada por Lando Norris, da McLaren, que fez o tempo de 1min11s717.





Já Kimi Antonelli, que se sagrou campeão mundial no último fim de semana, ficou no segundo lugar, com um tempo de 1min11s799.





O treino contou com a participação de jovens pilotos e um deles protagonizou uma bandeira vermelha com pouco mais de 10 minutos de atividade. O britânico Freddie Slater, a bordo da Audi de Nico Hülkenberg, teve problemas no miolo do circuito com a troca de marchas e o carro apagou.





Além de Slatter, estiveram na pista o norte-americano Colton Herta (Cadillac), o sueco Dino Beganovic (Ferrari), o britânico Luke Browning (Williams) e os italianos Gabriele Mini (Alpine) e Leonardo Fornaroli (McLaren).





A atividade ficou marcada por algumas escapadas de pista, protagonizadas por Antonelli, Russell, Stroll e também por Câmara, que perdeu o ponto de freada no S do Senna.





Os pilotos voltam a acelerar às 16 horas desta sexta para o segundo treino livre, dessa vez com todos os titulares na pista. No sábado, às 11h30, será realizado o terceiro treino livre. Mais tarde, às 15 horas, o grid de largada será definido. A corrida está agendada para as 14 horas de domingo.