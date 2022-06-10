Expedição que atravessa o Atlântico chega no Iate Clube neste fim de semana

Os barcos que participam da Expedição Lusitânia saíram de Lisboa, em Portugal, com destino ao Rio de Janeiro mas, antes, farão uma parada estratégica em Vitória Crédito: Bruno Borges/Agência Marinha

O Iate Clube do Espírito Santo receberá, neste domingo (12), as embarcações que estão fazendo a Expedição Internacional Lusitânia. A visita é um marco importante para o Estado e para o Clube - que será um ponto base para os veleiros que fazem essa emocionante travessia do oceano Atlântico. A expedição está sendo feita com dupla comemoração: 200 anos da independência do Brasil e os 100 anos da primeira travessia do Atlântico feita por hidroavião.

Os barcos saíram de Lisboa, em Portugal, com destino ao Rio de Janeiro mas, antes, farão uma parada estratégica em Vitória. Para o comodoro do Iate Clube, Carlos Moschen, a estadia do grupo no Espírito Santo mostra a importância do clube para a navegação. “A navegação brasileira precisa do Iate Clube do Espírito Santo como um apoio logístico e trabalhamos para oferecer todos os recursos necessários. É uma honra e grande alegria receber essas embarcações.

O vice-comodoro, Fabiano Alves Pereira, destaca a importância da visita. “Nós somos um porto seguro para a navegação brasileira. Além disso, com essa visita nós passamos a fazer parte do roteiro dessa travessia histórica e muito importante e a passagem da flotilha passa a fazer parte da história do Iate Clube”, destaca.

A recepção dos visitantes ficará a cargo do comodoro do Iate Clube, Carlos Moschen, do vice-comodoro do ICES, do Almirante Gamboa da Marinha do Brasil e do Capitão de Mar e Guerra, Capitão de Mar e Guerra Alexsander Moreira dos Anjos da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES). A previsão é que a flotilha siga viagem na quarta-feira.

EXPEDIÇÃO LUSITÂNIA

Expedição Lusitânia, que atravessa o Oceano Atlântico, vai passar por Vitória Crédito: Daniel Venturini/Agência Marinha