Ex-presidente do Flamengo participa de audiência sobre a Lei Geral do Esporte

Solenidade aconteceu na Câmara Municipal de Vitória Crédito: Vinícius Lima

O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, esteve em Vitória na noite desta quinta-feira (27) para participar de uma audiência pública na Câmara Municipal que debateu a Nova Lei Geral do Esporte (LGE). A sessão solene discutiu os impactos e avanços da nova medida no cenário esportivo na Capital do Espírito Santo.

Bandeira de Mello é considerado um dos maiores gestores da história do Flamengo, e foi responsável pela reestruturação administrativa que amenizou a crise financeira pela qual passava o Rubro-Negro, e pavimentou o caminho para as grandes conquistas dos últimos anos. Sua administração foi considerada um exemplo de gestão para o esporte brasileiro, sendo reconhecida como a melhor gestão financeira do país.



Hoje, o ex-presidente é Deputado Federal do Rio de Janeiro, e falou sobre a importância da nova lei e deu dicas de como ela pode ser aplicada de forma positiva no Espírito Santo. "A Lei Geral do Esporte tem uma série de condicionantes para que os clubes adotem uma política responsável. Então, nós temos que trabalhar muito o esporte de base e usar a lei de incentivo que já existe, porque o esporte, o futebol, é muito mais do que entretenimento, é muito mais do que um negócio. É, muitas vezes, a coisa mais importante na vida de boa parte dos 200 milhões de brasileiros, e como tal, ele tem que ser respeitado", disse Bandeira de Mello.



Bruno Malias, tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira de futebol de areia e atual vereador de Vitória, destacou a importância do debate e como pretende investir no esporte em Vitória. "O esporte é o que a gente faz dele. A gente tem o esporte de rendimento, mas a gente tem outras perspectivas que devemos debater aqui no Estado. A Lei Geral do Esporte pode impactar diretamente na busca por novos recursos para que a gente possa dar sustentabilidade às políticas públicas, e a nossa ideia é trazer mais recursos, trazer visibilidade para o esporte na nossa capital", disse Bruno.

Esporte e educação

Outro tema que foi levantado foi acerca do trabalho conjunto entre educação e esporte, e Bandeira de Mello frisou como as duas pastas devem seguir lado a lado. "O esporte pode ser um indutor de políticas públicas. A educação brasileira pode melhorar muito se estiver associado ao esporte. E você melhorando a educação, você vai melhorar o esporte também", completou o deputado.