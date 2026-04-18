Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi

O Atlântica Sunset Sessions promete movimentar a cena do skate em Vitória neste sábado (18), com um evento gratuito que une esporte, música e o visual do pôr do sol na orla de Praia de Camburi.





A programação será realizada no Atlântica Parque, em Jardim Camburi, das 16h às 19h, reunindo praticantes de diferentes níveis em uma proposta que valoriza tanto a prática esportiva quanto o estilo de vida ligado à cultura urbana.





Idealizado pelo instrutor de skate e produtor cultural Tiago 8, o encontro busca incentivar a integração entre iniciantes e atletas mais experientes, promovendo um ambiente de troca de experiências e evolução dentro do esporte.





"Nosso propósito é mostrar que o skate vai além da manobra; é um esporte de união e superação. Poder proporcionar essa vivência para iniciantes, em um cenário como este, é gratificante", afirmou o idealizador.