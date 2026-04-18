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Radical

Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi

Atlântica Sunset Sessions busca incentivas a prática do esporte

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2026 às 13:05
Skate em Vitória
Divulgação

O Atlântica Sunset Sessions promete movimentar a cena do skate em Vitória neste sábado (18), com um evento gratuito que une esporte, música e o visual do pôr do sol na orla de Praia de Camburi.


A programação será realizada no Atlântica Parque, em Jardim Camburi, das 16h às 19h, reunindo praticantes de diferentes níveis em uma proposta que valoriza tanto a prática esportiva quanto o estilo de vida ligado à cultura urbana.


Idealizado pelo instrutor de skate e produtor cultural Tiago 8, o encontro busca incentivar a integração entre iniciantes e atletas mais experientes, promovendo um ambiente de troca de experiências e evolução dentro do esporte.


"Nosso propósito é mostrar que o skate vai além da manobra; é um esporte de união e superação. Poder proporcionar essa vivência para iniciantes, em um cenário como este, é gratificante", afirmou o idealizador.

Skate em Vitória
Divulgação

Além das sessões livres na pista, o evento contará com dinâmicas e competições, com distribuição de brindes para os destaques. A escolha do horário, durante o entardecer, reforça a proposta do “Sunset Sessions”, conectando o skate à paisagem da cidade.


A participação é aberta ao público e não exige inscrição prévia: basta comparecer ao local no horário do evento. A classificação é livre.

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