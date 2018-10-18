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Sub-19

Etapa capixaba define campeões da temporada de base do vôlei de praia

Torneio em Vila Velha também será aquecimento para a disputa do Circuito Brasileiro Open, que ocorre na próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 14:27

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 14:27

A arena está montada na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Divulgação/CBV
Os próximos campeões brasileiros sub-19 de vôlei de praia serão definidos nesta semana, com a disputa da terceira e última etapa do circuito nacional de base na cidade de Vila Velha. A competição ocorre de sexta-feira (19) a domingo (21), na Praia da Costa. E a disputa segue aberta, prometendo emoção até as últimas partidas.
No naipe feminino, a liderança atualmente é do Rio de Janeiro, que nas duas primeiras etapas da temporada  Maceió (AL) e Maringá (PR) - conquistou uma prata e um ouro. Representado pela dupla Maria Clara e Ana Beatriz (RJ), o estado soma 380 pontos, mas é seguido de perto por May/Duda, dupla do Paraná, que soma 360 pontos.
Ainda na disputa também estão as sul-mato-grossenses Aninha e Carol, que nas duas primeiras etapas somaram 340 pontos e também sonham com o título geral da temporada.
No masculino, a disputa está mais concentrada em duas equipes. Os paraibanos Thiago e Thiego venceram os dois primeiros eventos e lideram com 400 pontos, mas os representantes do Rio de Janeiro ainda possuem chances, já que somam 340 pontos, com uma prata e um bronze. O estado foi representado por Gabriel/João Pedro (RJ) e Gabriel/Gustavo (RJ).
No naipe masculino, já estão classificados para a fase de grupos pelo ranking de entradas Juan/Victor (MG), João/Gabriel (PR), Wudney/Neto (SE), Gustavo/Gui (MS), Thiago/Thiego (PB), João Vitor/Divino (DF), Eduardo/Euller (SC), Gabriel/João Pedro (RJ) e Gustavo/Marcos (ES, wild card). Outros 22 times brigam por três vagas no classificatório.
Entre as mulheres, os times pré-classificados são Maria Clara/Ana Beatriz (RJ), Helena/Lari (SC), Thainara/Millena (RN), Fernanda/Rafaela (BA), Duda/May (PR), Aninha/Carol (MS), Giovana/Pamella (PB), Ana/Isabella (SP) e Blenda/Thamela (ES, wild card). O classificatório terá 29 duplas disputando as três vagas em aberto.

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