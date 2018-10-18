Etapa capixaba define campeões da temporada de base do vôlei de praia

A arena está montada na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Divulgação/CBV

Os próximos campeões brasileiros sub-19 de vôlei de praia serão definidos nesta semana, com a disputa da terceira e última etapa do circuito nacional de base na cidade de Vila Velha. A competição ocorre de sexta-feira (19) a domingo (21), na Praia da Costa. E a disputa segue aberta, prometendo emoção até as últimas partidas.

No naipe feminino, a liderança atualmente é do Rio de Janeiro, que nas duas primeiras etapas da temporada  Maceió (AL) e Maringá (PR) - conquistou uma prata e um ouro. Representado pela dupla Maria Clara e Ana Beatriz (RJ), o estado soma 380 pontos, mas é seguido de perto por May/Duda, dupla do Paraná, que soma 360 pontos.

Ainda na disputa também estão as sul-mato-grossenses Aninha e Carol, que nas duas primeiras etapas somaram 340 pontos e também sonham com o título geral da temporada.

No masculino, a disputa está mais concentrada em duas equipes. Os paraibanos Thiago e Thiego venceram os dois primeiros eventos e lideram com 400 pontos, mas os representantes do Rio de Janeiro ainda possuem chances, já que somam 340 pontos, com uma prata e um bronze. O estado foi representado por Gabriel/João Pedro (RJ) e Gabriel/Gustavo (RJ).

No naipe masculino, já estão classificados para a fase de grupos pelo ranking de entradas Juan/Victor (MG), João/Gabriel (PR), Wudney/Neto (SE), Gustavo/Gui (MS), Thiago/Thiego (PB), João Vitor/Divino (DF), Eduardo/Euller (SC), Gabriel/João Pedro (RJ) e Gustavo/Marcos (ES, wild card). Outros 22 times brigam por três vagas no classificatório.